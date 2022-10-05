A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın ikinci tur F Grubu'ndaki ikinci maçında Kanada'yı 3-0 yendi Milliler, F Grubu'ndaki üçüncü maçında 7 Ekim Cuma günü ABD ile karşılaşacak.

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Rene Karina Noemi (Arjantin)

Türkiye: Cansu Özbay, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Aköz, Elif Şahin, İlkin Aydın, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu)

Kanada: Howe, Van Ryk, Cross, Maglio, King, Gray (Palermo, Savard, Livingston)

Setler: 25-22, 26-24, 28-26

2'DE 2 YAPTIK

B Grubu'nda ilk 4'e giren Türkiye, Tayland, Polonya, Dominik Cumhuriyeti ve C Grubu'nda ilk 4 sırayı alan Sırbistan, ABD, Kanada, Almanya, son 16 turuna yükselmişti. F Grubu'nda yer alan 8 takım, ilk 4'e girerek çeyrek finale kalma mücadelesi veriyor.

Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonasında yeni zafer! Filenin Sultanları, Almanya'ya set vermedi Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonasında yeni zafer! Filenin Sultanları, Almanya'ya set vermedi A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 yendi.

Voleybol haberleri... Polonya'yı mağlup eden A Milli Takım, Dünya Şampiyonası'nda grubu lider bitirdi Voleybol haberleri... Polonya'yı mağlup eden A Milli Takım, Dünya Şampiyonası'nda grubu lider bitirdi A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki son maçında Polonya'yı 3-2 yenerek son 16 turuna grup lideri olarak yükseldi. Gruba yenilgiyle başlayan Ay-Yıldızlılar üst üste 4 maç kazandı. Liderlik maçında ev sahibi Polonya'yı 5 setlik zorlu maçta deviren Filenin Sultanları tarihi bir başarıya daha imza attı.

Voleybol haberleri... Filenin Sultanları Hırvatistan'a set vermedi, Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktı Voleybol haberleri... Filenin Sultanları Hırvatistan'a set vermedi, Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktı A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu 4.maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı bir maç kala garantiledi.

 