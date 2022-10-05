A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın ikinci tur F Grubu'ndaki ikinci maçında Kanada'yı 3-0 yendi Milliler, F Grubu'ndaki üçüncü maçında 7 Ekim Cuma günü ABD ile karşılaşacak.
Salon: Atlas Arena
Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Rene Karina Noemi (Arjantin)
Türkiye: Cansu Özbay, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Aköz, Elif Şahin, İlkin Aydın, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu)
Kanada: Howe, Van Ryk, Cross, Maglio, King, Gray (Palermo, Savard, Livingston)
Setler: 25-22, 26-24, 28-26
2'DE 2 YAPTIK
B Grubu'nda ilk 4'e giren Türkiye, Tayland, Polonya, Dominik Cumhuriyeti ve C Grubu'nda ilk 4 sırayı alan Sırbistan, ABD, Kanada, Almanya, son 16 turuna yükselmişti. F Grubu'nda yer alan 8 takım, ilk 4'e girerek çeyrek finale kalma mücadelesi veriyor.
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