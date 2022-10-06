Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray yeni sezona 13 yeni takviyeyle başladı. Aslan başlattığı değişim operasyonun meyvelerini, geriye kalan sekiz haftada Başakşehir, Adana Demirspor ve Konya ile puan puana zirveyi paylaşarak şu ana kadar aldı. Ancak puan tablosuna bakıldığında sarı kırmızılılar sadece 9 gol bularak bu istatistikte rakiplerinin bir hayli gerisinde kaldı. Sarı kırmızılıların oynadığı üç maçta rakip filelerin havalandırılamaması teknik direktör Okan Buruk’u harekete geçirdi.

8 HAFTA GEÇTİ AMA...

Galatasaray en flaş transfer hamlelerini Icardi, Mertens, Mata ve Seferovic ile hücum bölgesine yaptı. Buna rağmen yeniler geride kalan sekiz lig maçında henüz skora hiç katkı veremedi. Sezon başı yolların ayrılması gündeme bile gelen 37’lik Gomis ise bulduğu 4 golle takımın en skorer ismi konumda. Okan Hoca yenilerin henüz ritim yakalayamadıklarını düşünüyor. 48 yaşındaki teknik adam ‘BAY’ geçilen bu haftayı gol problemini çözmek için özel çalışmalarla geçirecek.

VE ICARDI İDMANDA...

Haftayı ‘BAY’ geçecek olan Galatasaray, üç günlük iznin ardından Kayserispor hazırlıklarına başladı. Florya’da top başı yapan sarı kırmızılılar kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Ülkesinden dönen forvet Icardi de idmanda yer aldı.

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