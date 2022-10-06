Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Ligde ve Avrupa’da iddialı bir şekilde yoluna devam eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ndeki üçüncü maçında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaka’yı ağırlayacak. Bu maç öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Jorge Jesus “AEK, Dinamo Kiev’i yendi. Yarışta olduklarını gösterdiler. Evimizde oynamanın avantajını kullanıp maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Rakibimizin uluslararası kaliteli oyuncuları var. Zorluklar çıkacaktır karşımıza ama biz bu zorlukları lehimize çevirmek için çalışıyoruz” dedi.

BÖYLE DEVAM EDECEĞİZ

Sık sık rotasyon yapmasıyla ilgili olarak Jorge Jesus “Rakiplerimiz bize karşı net bir strateji belirlemekte zorlanıyorlar. Her maçta farklı 11 oynattığımız için bizi çözmekte zorlanıyorlar. Bunun bize bir avantaj sağladığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Kazandıkları takdirde gruptan çıkma yolunda büyük bir adım atacaklarını belirten Portekizli hoca “Lig maçı olsun Avrupa maçı olsun biz her zaman aynı fiziksel mücadeleyi sahada gösteriyoruz. Ligin en çok gol atan takımıyız ve bu şekilde devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

İSMAİL’DEN ÖVGÜ: JESUS BİR HARİKA

AEK maçına ilk on birde başlayacak olan İsmail Yüksek, hocası Jorge Jesus’a övgüler yağdırdı. “Takımda inanılmaz bir rekabet var” diyen İsmail “Hoca’mızın sayesinde herkes forma kapmak için mücadele ediyor. Jesus’un dokunuşları çok fazla. Bana da takıma da inanılmaz katkı sağlıyor” diye konuştu.

AEK MAÇI ÖNCESİNDE FENER'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ndeki AEK maçında üç futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King’in yanı sıra derbide dizine aldığı darbe sebebiyle sakatlanan Mert Hakan Yandaş da takımını yalnız bırakacak.

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