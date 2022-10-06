Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta yaşanan aksilikler son haftalara çok olumsuz yansıdı. İstanbulspor, Başakşehir ve son olarak Fenerbahçe maçıyla birlikte toplam 7 puan kaybedildi. Bu dönemde sakatlık, formsuzluk ve bazı bölgelerde yaşanan şanssızlıklarla uğraşan siyah beyazlılar artık dertleri geride bırakmış durumda. Giresunspor maçında eksiksiz bir Beşiktaş sahada olacak. Öncelikle taraftarın göz bebeği Rachid Ghezzal sevinci yaşanıyor. Sakatlığını yeni atlattığı için derbide son 20 dakikada oynayabilen Cezayirli yıldız bu defa ilk 11'de olacak.

TAYYİP ARANAN KAN

Redmond da elindeki kırık sebebiyle Fenerbahçe maçında çekingen oynamıştı. Dele Alli de sakatlıktan yeni çıktığı için fizik olarak hazır değildi. Sezona çok iyi başlayan ancak sakatlığı sebebiyle derbide forma giyemeyen N'Koudou da iyileşti. Bonus olarak kalede ve stoperdeki problemler giderildi. Ersin eskisi gibi olacağının sinyallerini verdi. Stoperde Tayyip Talha Sanuç da kusursuz futboluyla aranan kan olduğunu gösterdi. Valerien Ismael de bütün sıkıntıların atlatmış olmanın keyfini yaşıyor.

SAISS VE TAYYİP TALHA UYUMU

Siyah beyazlılar sezon başından bu yana stoperde yaşadığı sıkıntıyı artık geride bıraktı. Fenerbahçe derbisinde tecrübeli Saiss ile genç Tayyip Talha'nın uyumu ve kusursuza yakın iş birliği dikkati çekti. Teknik direktör Valerien Ismael'in sakatlık durumu olmadığı takdirde stoperde iki oyuncudan vazgeçmeyeceği öğrenildi.

SAKATLIĞINI ATLATTI

Beşiktaş'ta cumartesi günü deplasmanda oynanacak Giresunspor maçının hazırlıkları başladı. Sakatlığını atlatan Kevin N'Koudou, dünkü idmanda bireysel olarak çalışmalara başladı. Kamerunlu yıldızın Giresunspor maçı kadrosunda olma şansı yüksek.

Beşiktaş'ta umutlar canlı... 6 puan yeter Valerien Ismael derbide son anlarda yaklaşan galibiyetin kaçmasına yanıyor ama pes etmiyor. Fransız teknik adam Giresun ve Trabzonspor maçlarını ‘hayata dönüş’ olarak görüyor.