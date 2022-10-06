Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir Avrupa’da gruptan çıkma yolunda sahadan puan veya puanlar almak üzere sahaya çıkacak. Türkiye'nin UEFA sıralamasında yeniden yükselişe geçmesi bakımından alınacak her puanın büyük önemi var. UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda 4 puanı bulunan Fenerbahçe, Kadıköy'de Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapacak.

FENERBAHÇE 3 EKSİKLE SAHAYA ÇIKACAK

Fenerbahçe, zorlu müsabakada listesinde bulunan 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra ligde son oynanan Beşiktaş müsabakasında aldığı darbe nedeniyle dizinde travma tespit edilen Mert Hakan Yandaş da takımını yalnız bırakacak

TRABZONSPOR GALİBİYET PEŞİNDE

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco'yla deplasmanda karşılaşacak. II. Louis Stadyumu'nda (TSİ) 19.45'de başlayacak karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan Giorgi Kruashvili yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 2 maçta 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, 3 puanlı rakibi Monaco'nun önünde averajla 2. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, Monaco'yu yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1141 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek.

BAŞAKŞEHİR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Letonya'nın RFS takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Letonya'nın başkenti Riga'daki Skonto Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.

ÖZİL KADRODA YOK

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları bulunan Leonardo Duarte ve Patryk Szyzs bu mücadelede forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde sırtındaki ağrılar nedeniyle ameliyat edilen ve sahalardan uzun süre ayrı kalacak Mesut Özil de kadroda yer almıyor.

ANADOLU TEMSİLCİSİ SİVASSPOR’DA HEDEF 3 PUAN

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında Kosova temsilcisi Ballkani'yi ağırlayacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 25. mücadelesine çıkacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera yönetecek. Müsabakada Inigo Prieto ve Antonio Moreno ise Munuera'nın yardımcılığını yapacak.

Avrupa kupalarında daha önce 24 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 8'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 13 kez sahadan yenik ayrıldı.

Evinde Lüksemburg'dan 3 gol yiyen A Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi! İsmail Yüksek yenilgiyi önledi A Milli Takım UEFA Uluslar C Ligi'ndeki 5. maçında Lüksemburg'la 3-3 berabere kaldı. İlk 4 maçı gol yemeden kazanan Ay-Yıldızlılar, Başakşehir'de ağırladığı rakibi karşısında 3 kez geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu 1 puan A Milli Takımı B Ligi'ne yükseltmeye yetse de skandal bir yenilginin eşiğinden dönüldü. 81'de oyuna giren Fenerbahçeli İsmail Yüksek 87'de uzaktan nefis bir gol atarak yenilgiyi önleyen isim oldu.

A Milli Takım UEFA Uluslar C Ligi'nde ilk golünü 5. maçta yedi A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi'nde ilk golünü Lüksemburg maçında yedi... İlk 4 maçta kalesinde gol görmeyen Ay-Yıldızlılar, 5. maçta Başakşehir'de karşılaştığı Lüksemburg'dan 2 gol yedi. İlk yarıda 2 kez geriye düşen Türkiye, soyunma odasına 2-2'yle girmeyi bildi.

UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? Seneye Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gidecek mi? UEFA ülke puanı 16 Eylül günü araştırılan konuların başında geliyor. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarından sonra gözler yeniden UEFA ülke puanına çevrildi. Son yıllarda düşük puan alan Türk takımları nedeniyle sıralamada 20. sıra görülmüştü. Peki; UEFA ülke puanı kaç oldu? Türkiye kaçıncı sırada? İşte takım takım ülke puanlarına katkı!