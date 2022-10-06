Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe AEK Larnaca hangi kanalda? Fenerbahçe AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta? Günün merakla beklenen maçı Fenerbahçe ile AEK Larnaca arasında oynanacak. UEFA Avrupa Ligi’nde yer alan sarı lacivertli temsilcimiz sahasında Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEK Larnaca’yı ağırlayacak. Maçı veren kanalı öğrenmek isteyenler Fenerbahçe AEK Larnaca hangi kanalda sorusuna cevap arıyor.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Sarı lacivertli ekip grupta oynadığı 2 maçta 4 puan topladı. Gruptaki ilk maçında sahasında Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ikinci maçta Fransa deplasmanında Rennes ile 2-2 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe, zorlu müsabakada listesinde bulunan 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King, mücadelede forma giyemeyecek. Beşiktaş müsabakasında sakatlanan Mert Hakan Yandaş da bu mücadelede olmayacak.

AEK LARNACA SON DURUM

Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca gruptaki ilk maçında sahasında Rennes’e mağlup olmuştu. İkinci maçta Dinamo Kiev deplasmanına giden AEK Larnaca maçı tek golle kazanmayı bilmişti. Kıbrıs Rum Kesimi ekibi ligde 5 maçta topladığı 7 puanla 6. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temsilcimizin gruptaki 3. maçı 6 Ekim akşamı saat 22:00’de başlayacak ve Kadıköy Ülker Stadyumu’nda oynanacak.

FENERBAHÇE AEK LARNACA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile AEK Larnaca mücadelesi Exxen platformundan canlı yayınla izlenebilecek. Maçı izlemek için platforma üyeliğinizin bulunması gerekecek.

MUHTEMEL 11'LER:

FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Zajc, İsmail, Alioski, Emre, Batshuayi, Rossi

AEK LARNACA: Piric, Christoforou, Tomovic, Milicevic, Englezou, Sanjurjo, Mamas, Trickovski, Altman, Gyurcso, Olatunji.