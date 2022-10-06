Türkiye Gazetesi

Monaco Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco TS maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Grupta 3 puanı bulunan iki takımın mücadelesinde Monaco ile Trabzonspor karşılaşacak. Heyecan dolu mücadelenin başlangıç saati ve yayıncı kuruluşu araştırılıyor.

MONACO TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Stade Louise II’de oynanacak Monaco – Trabzonspor mücadelesi saat 19:45’te başlayacak. Karşılaşma EXXEN platformundan canlı yayınla izlenebilecek.

TRABZONSPOR SON DURUM

Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, evinde ise Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etmişti.

Kızılyıldız'ı yenerek Avrupa'da iç sahadaki galibiyet özlemine son veren Trabzonspor, Monaco deplasmanında 1141 gün süren dış saha galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi daha sonra deplasmanda kazanamadı. Trabzonspor bu süreçte dış sahada oynadığı 7 maçta 6 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

Trabzonspor'da Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor.

AVRUPA’DA 144. RANDEVU

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Monaco takımıyla karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 144. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 143 maçta 51 galibiyet, 37 beraberlik ve 55 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 182 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 198 gol gördü.