FIFA'nın internet sitesinde güncellenen dünya sıralamasına göre, son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan ve Faroe Adaları'na 2-1 yenilen ay-yıldızlı takım, 14,99 puan geriledi. Böylelikle A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında üç basamak gerileyerek 45'inci oldu.
ZİRVEDE BREZİLYA VAR
Katar'da 20 Kasım'da başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son sıralamaya göre, ilk 10 içinde tek değişiklik oldu. İtalya, İspanya'yı geçerek 6'ncılığa çıkarken, rakibi ise 7'nciliğe geriledi.
Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada, Belçika ikinci, Arjantin de üçüncü sırada yer aldı.
En büyük çıkışı, beşer basamak yükselen İskoçya (40. sıra) ve Azerbaycan (123) kaydetti. Toplam 1460,14 puanı bulunan A Mlliler, dünya sıralamasında üç basamak aşağı inere 45'inci sıraya yerleşti.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Aralık'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Brezilya
|1841,3
|-
|2
|Belçika
|1816,71
|-
|3
|Arjantin
|1773,88
|-
|4
|Fransa
|1759,78
|-
|5
|İngiltere
|1728,47
|-
|6
|İtalya
|1726,14
|+1
|7
|İspanya
|1715,22
|- 1
|8
|Hollanda
|1694,51
|-
|9
|Portekiz
|1676,56
|-
|10
|Danimarka
|1666,57
|-
|45
|Türkiye
|1460,14
|-3
Son dakika: FIFA'dan Bursaspor'a transfer yasağı Bursaspor, FIFA'nın kulübe 2 dönem transfer yasağı verdiğini duyurdu.
Türkiye FIFA sıralamasında 1 basamak yükseldi artık 42. sıradayız! A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi. Stefan Kuntz yönetimindeki Ay-Yıldızlılar UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk dört maçını gol yemeden kazanmıştı.