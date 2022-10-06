Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun üçüncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kosova temsilcisi Ballkani karşı karşıya geliyor. Maç TV 8.5'tan canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Jose Luis Munuera, Inigo Prieto, Antonio Ramon Martinez Moreno (İspanya)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Charisis, Dia Saba, Gradel, Yatabare

Ballkani: Frasheri, Thaqi, Sinani, Jashanica, Potoku, Dellova, Emerllahu, Zyba, Korenica, Rrahmani, Krasniqi

Rıza Çalımbay ile Sivasspor'un yolları ayrılıyor! Tecrübeli teknik direktör kendisi açıkladı Sivasspor'daki 4. sezonunda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, sezon sonu görevi bırakacağını ve Yiğidolar'la yeni sözleşme imzalamayacağını açıkladı. 59 yaşındaki Çalımbay, 2010-2013 arası dönem dahil tam 7 sezon Sivasspor'u çalıştırmış olacak.

RIZA ÇALIMBAY: YENMEK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ:

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında yarın Kosova temsilcisi Ballkani'yi ağırlayacak Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmayı kazanmaları halinde gruptan çıkma adına önemli bir avantaj yakalayacaklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, gruplara iyi bir şekilde başladıklarını hatırlattı.

Romanya temsilcisi CFR Cluj karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldıkları maçta eksik oyuncularının olmasına rağmen iyi şekilde mücadele ettiklerini anımsatan Çalımbay, aldıkları galibiyetin kendilerini çok iyi yerlere taşıyacağına inandıklarını belirtti.

Sahalarında oynayacakları Ballkani ve CFR Cluj maçını kazandıkları takdirde gruptan çıkacaklarına inandıklarını aktaran Çalımbay, "En önemli maçımız olacak. Rakip takım için de önemli bir maç. Herkes bu takımı gözünde biraz küçümseyebilir, Kosova takımı diyebilir, zayıf takım diyebilir ama ülkesinin şampiyon takımı. Analiz yaptığımız zaman çok iyi bir takım." dedi.

Çalımbay, karşılaşmanın zor olacağını, kazanmak için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini ifade etti.