Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda Monaco'ya konuk oldu. Grupta 4 puanı bulunan Bordo-Mavililer, zorlu deplasmanda 3 puan parolasıyla gitti. Yaklaşık 5 bin Trabzonspor taraftarı da takımlarını yalnız bırakmadı.

KÖPEKLE ARAMA SKANDALI

Monaco ile Trabzonspor’un karşılaşacağı II. Louis Stadı’ndaki maça, Trabzonsporlu taraftarlar ilgi gösterdi. Ancak stadyum girişinde Monaco polisinin Trabzonspor taraftarlarını 10'ar kişilik sıralara sokarak köpeklere arattırması tepki çekti. Bir polis köpeği arama sırasında bazı taraftarları ısırmaya çalıştı. Taraftarların cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştığı video tepki çekti.

RENNES FENERBAHÇE MAÇINDA DA YAPTILAR

Fenerbahçe'nin 2-2'lik Rennes deplasmanında da benzer görüntüler yaşandığı ortaya çıktı.

Bir Fenerbahçe taraftarı, videoya şu yorumu bıraktı:

"Bu Türklere yapılmış bir hakaretttir. Bence rengi, adı çok önemli olmamalı. Fenerbahçeliyim ve bu duruma üzüldüm. Çünkü biz gitsek bize de aynını yapacaklar. Rennes maçına giden taraftarlarımıza da çok zorluk çıkarmışlardı. O yüzden çok kızıyorum bu durumlara."

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