Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın çeyrek final karşılaşmasında Fas ile karşı karşıya geldi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan maça, ay- yıldızlı ekip, Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz yedilisiyle başladı.

YARIN FİNALDE RAKİP ÖZBEKİSTAN

Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, 11. dakikada Rahmi Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren milliler, 28. dakikada Ömer Güleryüz ve 34. dakikada da Kemal Güleş'in golleriyle farki üçe çıkardı. Fas, 48. dakikada bir gol bularak umutlansa da Türkiye, Kemal Güleş ile 50+1. dakikada bir gol daha buldu ve sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Milli futbolcular maç bitiminde büyük bir sevinç yaşadı.

Adını yarı finale yazdıran Ampute Futbol Milli Takımı, yarı finalde Özbekistan ile karşı karşıya gelecek.

Ampute Futbol Dünya Kupası'nda son 16 turundaki rakibimiz Meksika oldu 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası A Grubu üçüncü maçında Ampute Futbol Milli Takımı, Haiti ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlar son 16 turunda Meksika ile karşılaşacak.

Ampute Futbol Milli Takımı, Liberya'yı 5-0 yenerek Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldı Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda A Grubu'ndaki 2. maçında Liberya'yı 5-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.

Ampute Futbol Milli Takımı Dünya Kupası'na 3-0'lık Fransa galibiyetiyle başladı Ampute Futbol Dünya Kupası'nda ev sahibi Türkiye, A grubundaki ilk maçında Ülker Stadı'nda Fransa'yı 3-0 mağlup etti. Teknik direktörlüğünü Avrupa Şampiyonu takımın kaptanı Osman Çakmak'ın yaptığı Ay-Yıldızlılar, ikinci maçında 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Liberya ile karşılaşacak.