Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın sahadaki lideri, itici gücü olan Josef de Souza sezon sonunda ayrılmayı kafasına koydu. Ülkesinden Gremio’nun talip olduğu Brezilyalı oyuncu bu kararını yönetime de bildirdi. Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Josef’in devam etmesi adına ‘uzatma’ opsiyonu için görüşmeler yapılacak. Başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı, Josef’e yakın ilgi göstermeye devam ediyor.

AİLESİ DE ISRARCI

Performansından ve takım içindeki pozitif etkisinden dolayı kalması için uğraşılan Josef’in ikna edilmesi ise kolay gözükmüyor. Ankaragücü maçında yaşananlardan sonra gözyaşları içinde gelecek sezon takımda kalmayacağını duyuran Brezilyalı oyuncunun bu kararını ailesinin de desteklemesi işi zorlaştırıyor. Siyah beyazlı yöneticilerin, Josef’in en azından bir sezon daha takımda kalması için şartları zorlayacağı öğrenildi.

BU SEZON GÜLEMEDİ

Sakatlığı sebebiyle ligin ilk dört maçında forma giyemeyen Josef de Souza, sahaya döndüğü Ankaragücü maçında kırmızı kart görmüştü. Brezilyalı oyuncu sonrasında çıktığı İstanbulspor ve Fenerbahçe maçlarında ise galibiyet göremedi.

SALİH'TEN KÖTÜ HABER GELDİ

Beşiktaş’ta sakatlıklar bitti denilirken Giresunspor maçı öncesi Salih Uçan’dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncunun uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Giresunspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek olan Uçan, ligin 10. haftasında oynanacak Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Salih Uçan Giresunspor maçında yok! Beşiktaş zorlu deplasmana tek eksikle gidiyor Süper Lig'de 3 maçtır kazanamayan Beşiktaş, cumartesi günü Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak. Siyah-Beyazlılar kritik maç öncesi orta sahanın kilit ismi Salih Uçan'ı kaybettti. Tecrübeli futbolcu sakatlığı nedeniyle Giresun'a götürülmeyecek.

Yüzde 100 Kartal! Beşiktaş sezon başındaki formuna dönecek Rachid Ghezzal ve Redmond sakatlıklarını yeni atlatmıştı, Dele Alli'nin kondisyonu eksikti, N'Koudou sakattı. Siyah beyazlılar Giresun deplasmanında eksiksiz sahaya çıkacak.