Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Avrupa Ligi’ne Dinamo Kiev galibiyetiyle başlayıp, Fransa deplasmanında Rennes ile berabere kalan Fenerbahçe, üçüncü maçında grubun zayıf halkası olarak gösterilen Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaka’yı ağırladı. Maç başlar başlamaz Jorge Jesus’lu dönemde alışık olduğumuz gibi baskılı başlayan sarı lacivertliler, ilk dakikalardan itibaren rakibinin üzerine kâbus gibi çöktü. Alioski ve Rossi’nin vuruşlarını çıkaran Piric, 26’da Batshuayi’nin vuruşunda çaresiz kaldı: 1-0.

PIRIC DEVLEŞTİ AMA...

Fenerbahçe kariyerine Dinamo Kiev karşısında son dakikalarda galibiyeti getiren golü atarak başlayan Belçikalı oyuncu Diego Rossi’nin savunmanın arkasına gönderdiği topu füze gibi ağlara gönderip ikinci golüne imza attı. 35’te Emre Mor’un sağ çaprazdan sert şutu ise Piric’in kucağında eriyince ilk yarı 1-0 sona erdi. Orta sahada Crespo ve İsmail Yüksek’in yüksek pas yüzdesi takımı atağa çıkarmakta önemli rol oynarken Fenerbahçe’nin ‘ofsayt’ taktikleri de işlemeye devam etti.

KENDİLERİNİ VURDULAR

Jorge Jesus, dakikalar 70’leri bulduğunda artık ezberlenen şekilde üç değişiklik yaptı. Osayi’nin yerine Ferdi, Lincoln’ün yerine Valencia, Emre’nin yerine ise İrfan Can sahadaydı. Aynı iştahla saldırmaya devam eden Fenerbahçe, 80’de bir serbest vuruş kazandı. Topun başındaki Rossi, içeriye kesti, İsmail ceza sahasını karıştırdı, rakibin ayaklarına dolanan top ağlara gitti ve maç da orada bitti. Maçta sekiz kurtarış yapan Piric, ters vuruşla yıkıldı Fenerbahçe gruptan çıkma adına önemli bir adım attı.

DAHA GÜÇLÜYÜM

F.Bahçe’yi öne geçiren golü şık bir vuruşla atan Michy Batshuayi, “Kendimi mutlu hissediyorum. Fenerbahçe’de 90 dakika oynadığım ilk maçımdı. Daha güçlüyüm. Hem bireysel hem takım olarak özgüvenliyiz. Bana göre gücümüzü göstermemiz açısından bu çok pozitif bir durum” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLA BİR BAŞKA

Futboluyla yine beğeni toplayan Fenerbahçe’nin ön liberosu İsmail Yüksek, “Değerli bir 3 puan aldık, lider olduk. Namağlup yolumuza devam ediyoruz. Sahada basmadık yer bırakmadık. Fenerbahçe formasına yakışır mücadele ettik. Taraftarımızla birlikte farklı bir seviyeye çıkıyoruz” sözlerini kullandı.

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