Türkiye Gazetesi

Trabzonspor taş gibi bir Monaco buldu karşısında. Sağ ve sol kulvarları dikine müthiş kullandı Fransız ekibi. Sadece bu iki bölge de değil, Trabzon tandeminin önünde de sık sık hızlı ikiye birlerle ellerini kollarını sallaya sallaya ceza sahamıza girdiler. Larsen’in kanadı maçın başında âdeta yol geçen hanına döndü. Ben Yedder ‘falso nine’ denilen ‘yalanı dokuz’dan örnekler sundu bizimkilere. Sık sık istasyon oldu ve taç çizgisinden bile top alıp atağa kattı.

BÖYLE FAUL OLUR MU?

Zaten zorlanan bordo mavililer, maçın başı denebilecek dakikalarda Maxi Gomez’in akıl dışı, saçma sapan faulüyle on kişi kalınca bir panik havasına girdi. Sık sık yaptıkları defans arkasına sarkmalarından birinde nihayet golü buldular. Önde oynayan ikiliden Embolo’nun asistinde Trabzon’un defansı uyuyunca diğer forvet Ben Yedder altı pas içinde Fransızları öne taşıyan golü attı.

İKİNCİ MAĞLUBİYET

Önde top tutmakta zorlanan Trabzonspor’da Denswil-Bartra patentli hatada bu defa penaltı kazandılar. Topun başına geçen Ben Yedder yine affetmedi. 55’te 1,90’lık Disasi’nin arka direkte tamamladığı meşin yuvarlak acı gerçeği tabelaya yansıttı: 0-3. Sonrasında şuursuz ataklar geliştirmeye çalışan Abdullah Avcı’nın takımına Bakasetas’ın golü kuru bir teselli olmaktan öte gitmedi. Trabzonspor Avrupa Ligi’nde grubunda ikinci mağlubiyetini aldı.

AS Monaco - Trabzonspor (3-1) Bordo-Mavililer 11. dakikada 10 kişi kaldı, zor deplasmandan çıkamadı UEFA Avrupa Ligi H Grubu’ndaki 3. maçında AS Monaco'ya konuk olan Trabzonspor zorlu deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Maxi Gomez'in 11. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Trabzonspor, güçlü rakibine yenilmekten kurtulamadı. Ben Yedder'in 2 gol attığı maçta Bordo-Mavililer'in tek golü 72'de Bakasetas'tan geldi. Abdullah Avcı'nın takımı Avrupa'da 3 maçta 1 galibiyet elde edebildi.