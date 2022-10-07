Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, dün akşam sahasında Güney Kıbrıs ekiplerinden AEK Larnaca'yı konuk etti. Karşılaşma sarı lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona ererken, Fenerbahçe'nin parmak ısırtan performansı taraftarları adeta mest etti.

Sarı lacivertlilerin ilk golü 26'ncı dakikada Michy Batshuayi'den gelirken, bu gol ile yıllar sonra bir ilk de gerçekleşti. Opta istatistiklerine göre; Batshuayi, Tuncay Şanlı'dan bu yana Avrupa kupalarında Kadıköy'de üst üste iki gol atan ilk futbolcu oldu. Batshuayi, Dinamo Kiev maçında da gol atmayı başarmıştı.

İÇ SAHADA 2016'DAN BU YANA EN UZUN GALİBİYET SERİSİ

Tuncay Şanlı, 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası gruplarında Palermo ve Eintracht Frankfurt'a karşı Kadıköy'de gol atmayı başarmıştı. Şanlı aynı sezon 3'üncü tur maçında Alkmaar'a karşı da gol bulmuş ve üst üste üç iç saha maçında gol kaydetmeyi başarmıştı.

Öte yandan Opta istatistiklerine göre; Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı son dört iç saha maçını kazanarak Kasım 2016'dan bu yana en uzun galibiyet serisini yakaladı.



İsmail Yüksek, Fenerbahçe'deki performansı sonrası milli takıma çağırılmış ve ilk maçında ağları havalandırmıştı.

İSMAİL YÜKSEK PARMAK ISIRTTI

AEK Larnaca karşılaşmasında Batshuayi kadar İsmail Yüksek de akşamın en çok konuşulan isimlerinden oldu. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, karşılaşmada en fazla topla buluşan (87), isabetli pas veren (62), ikili mücadele kazanan (11), top kapan (3) ve sahipsiz top kazanan (10) oyuncu oldu.

Fenerbahçe evire çevire! AEK'yı iki yumrukla yere serdi Maçın başından sonuna kadar Rum takımının âdeta başını döndüren Jorge Jesus’un ekibi Batshuayi’nin golüyle öne geçti. Temsilcimiz çok sayıda net fırsattan da faydalanamazken Mamas kendi kalesini vurdu.