Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bugünkü antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Genç teknik adam, bu sene tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi ve Icardi'nin durumu hakkında açıklama yaptı.

İşte Buruk'un açıklamaları;

"ZOR BİR FİKSTÜRÜMÜZ VARDI"

Okan Buruk, ''Son 5 yılın en yüksek puanını aldık. En zorlu fikstürü oynadık. Bütün maçları kazanacak şekilde oynuyoruz. Tek hatamız; Giresunspor maçı. Onun dışındaki maçlarda oyun ve kendimize güven olarak iyiydik. Eksiğimiz, sonlandırma. Bunu değiştirmeliyiz.'' dedi.

"İYİ YOLDAYIZ"

Taraftarın heyecanına değinen Buruk, "İyi yoldayız. Bunu nerden anlıyorum? Sokaktaki insanlardan, taraftarın stadı doldurmasından... Taraftarın heyecanından. Bu sene Galatasaray heyecanlı. Takımı da destekliyorlar. Bu birliktelikle birlikte, şampiyon olmak istiyoruz. Bu sene tek hedefimiz var: şampiyonluk" dedi.

"GEÇEN SENEYE GÖRE AZ GOL YİYEN BİR TAKIM VAR"

"Biz henüz kadromuzu %100 oluşturmamamıza rağmen iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Lig lideri de 11 gol atmış. Galatasaray'ın gol sayısı düşük ama geçen seneye göre az gol yiyen bir takım var."

"ICARDİ'NİN KEYFİ İYİ"

Icardi'nin zor bir hafta geçirdiğini söyleyen Buruk, "Icardi sorunu yok, kendisi geldi ve antrenmana başladı. Keyfi iyi. Bize katkı verecek. Karakteri iyi, tanımadığımız için farklı düşünebiliriz ama sorunsuz bir oyuncu. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. Sonraki maç için onu da en hazır şekilde sahada göreceğiz." ifadelerini kullandı.

YABANCI KURALI

8+3 kuralına değinen Okan Buruk, "8+3 kuralından kimin mutlu olduğunu merak ediyorum. Bu kural, Türk futboluna nasıl bir katkı sağlayacak ? İnşallah bu yanlış, ilerleyen zamanlarda çözülür. Lig başlarken bu kural olacağını biliyorduk. Savunma oyuncusu olarak Türk bulmak zor. Bulduğumuzda da 5-6-7 milyon Euro'lar isteniyor. Hem devre arası transfer döneminde hem de içeriden bunu çözmeye çalışacağız." dedi.

HAKEM ELEŞTİRİSİ

"Lig beklediğimiz gibi sert ve birbirine yakın geçiyor. Başakşehir var, Adana Demirspor var. Devre arasına kadar böyle gideceğini düşünüyorum. Kalite olarak iyi ama Türk futbolundaki en büyük sorun vakit geçirmeye çalışan oyuncular ve buna izin veren hakemler."

KEREM AKTÜRKOĞLU VE YUNUS AKGÜN

"Kerem'e ve Yunus'a çok güveniyoruz. Onlar Galatasaray için çok değerli futbolcular. Kendi performanslarının altında olduklarını onlar da biliyor. Biz bütün oyuncularımıza güveniyoruz. Taraftarlarımızdan da destek istiyorum."

SEFEROVİC'İN PERFORMANSI

İsviçreli forvet hakkında konuşan Buruk, "Seferovic'e topu ne kadar götürebildik ona da bakmamız gerekiyor. Onun üzerinden de değerlendirmek lazım. İyi çalışıyor, dün de oturup konuştuk. Gol atamadıkça baskıya girdi. Seferovic-Gomis-Icardi'den en büyük verimi almaya çalışacağım. Benim de işim zor bu konuda." dedi.

Mauro Icardi futboldan başka her şeyi düşünüyor! "Sakatım" diye Adana'ya gitmemişti, meğer... Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. "Ağrılarım var" diyerek son anda Adana Demirspor deplasmanına gitmeyen yıldız santrforun, takım arkadaşları 30 derece Adana sıcağında 3 puan mücadelesi verirken ülkesine uçup çapkınlık yaptığı ortaya çıktı.

Okan Buruk eksi ve artıları sıraladı! Vize pekiyi final kötü 10 kişi kalan Adana Demirspor'u geçemeyen ve liderlik fırsatını kaçıran sarı kırmızılılarda Buruk'a göre; istek, mücadele ve pozisyon zenginliğinde sıkıntı yok ancak son vuruş konusunda eksik çok.

Icardi Adana'ya neden gitmedi? Okan Buruk: "Özel hayatında da sorun yaşayınca..." Adana Demirspor deplasmanına "ağrılarım var" diyerek gitmeye Mauro Icardi, kafa karıştırmıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 0-0'lık maçın ardından Arjantinli yıldızın sakatlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.