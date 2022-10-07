Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Giresunspor maçı öncesi Salih Uçan’dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Uçan'ın sağ uyluğunda gerilme tespit edildiği belirtildi.

Tedavisine başlanan Salih, Giresunspor maçında takımdaki yerini alamayacak. Deneyimli oyuncunun sakatlığı Teknik Direktör Valerien Ismael’in tüm hesaplarını bozdu. Fransız hoca kadroda zorunlu değişime gidecek.

GEDSON 11'E DÖNÜYOR

Giresunspor deplasmanında Salih’in yerine Gedson Fernandes görev yapacak. Fenerbahçe derbisinde ikinci yarıda oyuna dahil olan Portekizli oyuncu bir hafta sonra ilk 11’e dönecek. Ancak teknik patron Valerien Ismael, 8+3 kuralı nedeniyle ideal 11’deki bir yabancı futbolcuyu kulübeye çekmek zorunda kalacak.

MASAUKU'NUN YERİNE TAYFUR BİNGÖL

Siyah-beyazlı teknik adamın, Giresun’da Arthur Masuaku’yu yedek soyundurması bekleniyor. Demokratik Kongolu oyuncunun yerine sol bekte Tayfur Bingöl görev yapacak.

NKOUDOU MUTLULUĞU

Süper Lig ’in 9. haftasında yarın Giresunspor’a konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı futbolcular, aktivasyon, koşu ve pas programından sonra taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Arka adalesindeki sakatlık yüzünden Fenerbahçe derbisinde görev yapamayan Kevin Nkoudou idmanda ilk olarak bireysel program uyguladı. Kamerunlu futbolcunun daha sonra takımla çalıştığı aktarıldı. Nkoudou ile ilgili karar bugün verilecek. Siyah-beyazlı takım saat 14.00’te yapacağı idmanın ardından Giresun’a giderek kampa girecek.

Beşiktaş'ta Dele Alli depremi! İngiliz basını yeni adresini yazdı, tarih verdi Son dakika Beşiktaş haberleri: Ağustos ayında Everton'dan kiralık olarak siyah beyazlıların kadrosuna kattığı Dele Alli, Fenerbahçe derbisinde gösterdiği performansla sınıfta kaldı. İngiliz basını, Dele Alli'nin devre arasında Beşiktaş'tan ayrılacağını iddia etti ve yeni takımını açıkladı.

Salih Uçan Giresunspor maçında yok! Beşiktaş zorlu deplasmana tek eksikle gidiyor Süper Lig'de 3 maçtır kazanamayan Beşiktaş, cumartesi günü Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak. Siyah-Beyazlılar kritik maç öncesi orta sahanın kilit ismi Salih Uçan'ı kaybettti. Tecrübeli futbolcu sakatlığı nedeniyle Giresun'a götürülmeyecek.

Yüzde 100 Kartal! Beşiktaş sezon başındaki formuna dönecek Rachid Ghezzal ve Redmond sakatlıklarını yeni atlatmıştı, Dele Alli'nin kondisyonu eksikti, N'Koudou sakattı. Siyah beyazlılar Giresun deplasmanında eksiksiz sahaya çıkacak.