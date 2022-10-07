Türkiye Gazetesi

Championship'e 10 maçta 11 puanla başlayan Hull City'de fatura teknik direktör Şota Arveladze'ye kesilmiş, Gürcü çalıştırıcının yerine Pedro Martins'le anlaşılmıştı. Ancak Acun Ilıcalı imzalı açıklamada Pedro Martins ile anlaşamadıklarını ve yola bir süre daha kulüp efsanesi Andy Dawson ile devam edileceği duyurulduç

PEDRO MARTİNS'TEN SON DAKİKA TALEPLERİ

Hull City'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pedro Martins ile yapılan kapsamlı görüşmelerden sonra, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir noktada anlaşamadık. Bu yüzden görüşmeleri bitirme kararı aldık. Pedro harika bir teknik direktör ama taleplerini karşılayamayacağımızı hissettik. Bu yüzden ona Hull City'e gösterdiği ilgi için teşekkür ediyor ve gelecek için en iyisini diliyoruz.

KULÜP EFSANESİ ANDY DAWSON

Ekibimiz kulüp efsanesi Andy Dawson ile çok yetenekli ellerde. Andy Dawson'ın ve ekibinin geçen hafta yaptığı çalışmalardan çok memnunuz. Çarşamba günü stadyumumuzda bir birliktelik olduğunu ve Andy Dawson'a sonsuz bir destek verildiğini gördük.

Yukarıdakilerin tümü göz önünde bulundurulduğunda, Andy Dawson bir sonraki duyuruya kadar ilk takımdan sorumlu olmaya devam edecektir."

Hull City'nin yeni teknik direktörü Pedro Martins oldu, Acun Ilıcalı yeni hocasını buldu Hull City'de Şota Arveladze'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Pedro Martins oturuyor. Yunanistan'dan son 4 sezondur Olympiacos'u çalıştıran 52 yaşındaki Portekizli, Acun Ilıcalı'yla el sıkıştı.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER GELMEK İSTEDİ

"Dünyanın dört bir yanından çok yüksek kalibreli teknik direktörlerin ilgisiyle karşılaştık. Bu büyük kulübü ileriye götürecek doğru adayı bulana kadar tüm seçeneklerimizi göz önünde bulundurmaya devam edeceğiz. Bu bizim için çok önemli bir karar ve acele etmek istediğimiz bir şey değil.

Andy Dawson ve ekibinin getirdiği istikrarın kararı doğru vermemiz noktasında bize zaman tanıdığı için şanslıyız. Yolculuğumuzun başından beri söylediğim gibi; şeffaflıkla hareket edeceğiz ve bu süreç boyunca taraftarlarımızla her türlü bilgiyi paylaşacağız.

Bu kulübün hak ettiği başarıyı getirmek için birlikte savaşmaya devam edeceğiz."

Herkes Sergen Yalçın'ı bekliyordu! Acun Ilıcalı Hull City'nin yeni hocasını buldu Sergen Yalçın'ın adının da gündeme geldiği Hull City'de, favori adayın ise Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal olduğu ortaya çıktı. Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, üst üste kötü sonuçların ardından Shota Arveladze ile yolları ayırmıştı.