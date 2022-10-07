Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın yarı final karşılaşmasında Özbekistan ile karşı karşıya geldi.
Vodafone Park'ta yapılan maça ay-yıldızlı ekip Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz yedilisiyle başladı.
DAKİKA 1; GOL 1 YAPTIK
Karşılaşmaya iyi başlayan milliler, 1. dakikada Ömer Güleryüz'ün golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.
Müsabakanın ikinci yarısında da kontrollü oynayan ve üstünlüğünü korumayı başaran milli takım, finale yükseldi.
Ay-yıldızlı futbolcular, maç bitiminde büyük sevinç yaşadı. Futbolcular, tribüne giderek sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.
Voleybol haberleri... A Milli Takım, Dünya Şampiyonası'nda ABD'ye 3-1 mağlup oldu A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası 2. tur 3. maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Ay-Yıldızlılar son 16 takım arasına kalmayı garantilemişti. Milli takım grubundaki son maçında yarın TSİ 18.30'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
Ampute Futbol Milli Takımı yarı finalde, final öncesi son engel Özbekistan Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Fas'ı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi. Ay-Yıldızlılar yarı finalde Özbekistan ile karşı karşıya gelecek.