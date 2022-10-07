Zirve ortağı Adana Demirspor, Gaziantep FK deplasmanında 2 puan kaybetti. VAR kararlarının damga vurduğu 9. haftanın açılış maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Gaziantep ekibi puanını 12'ye, Adana Demirspor ise 18'e yükseltti.
GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR (1-1) ÖZET İZLE
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Samet Çavuş xx, Osman Gökhan Bilir xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Stelios Kitsiou xx, Papy Djilobodji xx, Ertuğrul xx, Alin Tosça xx, Angelo Sagal xx (Matej Hanousek dk. 85 x), Furkan Soyalp xx (Arda Kızıldağ dk. 90 ?), Marko Jevtovic xx, Alexandru Maxim xx, Joao Figueiredo xx (Alexander Merkel dk. 90 ?), Tomas Pekhart xx (Lazar Markovic dk. 62 xx)
Yedekler: Mustafa Bozan, Ömürcan Artan, Abdulkadir Parmak, Mirza Cihan, Luka Stankovski, Valmir Veliu
Teknik Direktör: Erol Bulut
Adana Demirspor: Ertaç Özbir xx, Kevin Rodrıgues xx, Samet Akaydın xx, Semih Güler xx, Svensonn xx, Badoo Ndiaye xx, Emre Akbaba xx (Artem Dzyuba dk. 82 x), Younes Belhanda xx, Henry Onyekuru xx (Fredrik Gulbrandsen dk. 82 x), Akintola xx (Yusuf Sarı dk. 86 x), Assommbalonga xxx
Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Jovan Manev, İsmail Çokçalış, Mustafa Kapı, Bjarnasson, Ertun Öztümer
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Assambalonga (dk. 60) (Adana Demirspor) Lazar Markovic (dk. 72) (Gaziantep FK)
Kırmızı Kart: Ertuğrul Ersoy (dk. 78) (Gaziantep FK)
Sarı Kart: Semih Güler (Adana Demirspor) Sagal, Djilobodji (Gaziantep FK)