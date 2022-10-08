Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş üzerindeki karabulutları biraz olsun dağıtmak adına bu akşam Giresun deplasmanında zorlu bir sınava çıkacak. Üç haftadır kazanamayan siyah beyazlılarda hedef tahtasındaki isim Valerien Ismael... Yönetimin bütün desteğini arkasına almış olmasına rağmen taraftarın ciddi şekilde eleştirdiği Fransız teknik adam, 10. haftadaki Trabzonspor maçına protestolar altından çıkmamak için Giresun maçını kazanmak zorunda.

GALİBİYET YETMEZ

Üst üste yaşanan puan kayıpları ve sahadaki kötü futbola rağmen takımdaki hava olumlu. Futbolcuların hepsi üç puan için hırs yapmış durumda. Teknik direktör Valerien Ismael oyuncularıyla yaptığı son konuşmada sadece galibiyet değil, güzel futbol ve bol gol beklediğini söyledi. Öte yandan siyah beyazlı yöneticilerin tamamı bu kritik maçta takıma destek vermek için Giresun’a gitti. Yönetim tribünde tam kadro yer alacak.

Giresunspor - Beşiktaş maçına doğru... Hakan Karaahmet: "Kazanabiliriz" Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Giresunspor - Beşiktaş maçı öncesi Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'ten "Beşiktaş’ı yenebiliriz" açıklaması geldi. 7 maçta 8 puan toplayan Yeşil-Beyazlılar, 3 maçtır kazanamayan rakibiyle yarın akşam kozlarını paylaşacak.