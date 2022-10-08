Türkiye Gazetesi

Bu sezon Süper Lig, Süper Kupa ve Avrupa kupalarında toplam 14 resmî karşılaşmaya çıkan bordo mavililer, kalesinde 20 gol görerek maçlarını 1,43 gol ortalamasıyla oynadı. Karadeniz ekibi, ligde 8 hafta sonunda 11, Avrupa kupalarında 5 maçta kalesinde 9 gol görürken, Süper Kupa maçında gol yemedi.

LİGDE DE AYNI

Trabzonspor, bu sezon ligde ilk 8 haftalık bölümde kalesinde 11 gol görerek, teknik direktör Avcı ile ilk kez 1 gol ortalamasının üzerine çıktı. Karadeniz ekibi sadece ilk haftadaki 2-0 kazandığı İstanbulspor maçı ile Hatay’ı 1-0 yendiği maçlarda kalesini gole kapatabildi. Trabzonspor’un ligde yediği gol ortalaması 1,38’e yükseldi. Bordo mavililer, Avcı yönetiminde maç başına ilk sezonunda 0,69, ikinci sezonunda ise 0,95 gol yeme ortalaması başarısı göstermişti.

GEÇEN SEZON DUVAR ÖRMÜŞTÜ

Trabzonspor, Süper Lig’de geçen sezonu şampiyon tamamlarken, savunmadaki başarılı performansıyla da dikkati çekmişti. Bordo mavili takım, ligdeki 38 maçta kalesinde 36 gol görerek Başakşehir ile en az gol yiyen ekip olmuştu.

EN ÇOK KAZANAN TÜRK TAKIMI

Trabzonspor, UEFA’dan bu sezon şu ana kadar en çok gelir elde eden takım oldu. Şampiyonlar Ligi’ne play off turunda veda ettiği için UEFA’nın 5 milyon avroluk dayanışma ödülünü almaya hak kazanan bordo mavililer Avrupa Ligi’nden de toplam 8 milyon avro elde etti.

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