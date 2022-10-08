Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, Jorge Jesus’la kendine geldi. Eski şaşalı günlerine dönen Kadıköy artık her maç kapalı gişe. Sarı lacivertliler sadece ligde değil Avrupa’da da ses getiren bir performans sergiliyor. Fenerbahçe ile 7’si lig, 9’u Avrupa olmak üzere 16 maça çıkan Jorge Jesus sadece 2 mağlubiyet yaşadı. Portekizli hoca ile 9 galibiyet, 5 beraberlik gören sarı lacivertlilerin kazanma yüzdesi 56,25, kaybetmeme yüzdesi 87,50 olurken, yenilgi yüzdesi 12,50’ta kaldı. Ligde 20, Avrupa’da 17 gol atan Fenerbahçe maç başına 2,31’lik skor ortalaması yakalarken, puanda da 2,0 ortalama tutturdu.

HİÇBİR ŞEY KAZANMADIK

En son yenilgisini 29 Ağustos’ta Konya’dan alan Fenerbahçe, sonrasında çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşarken hiç kaybetmedi. Ancak camiayı heyecanlandıran bütün bu veriler Jorge Jesus için yetersiz. “Henüz kazandığımız hiçbir şey yok” diyen Portekizli oyuncularından üstüne koyarak ilerlemelerini istiyor. “Büyük takım olmak istiyorsanız üç günde bir maç oynamaya alışmalısınız vurgusu yapan” Jesus, bütün oyuncularını diri tutmak için rotasyona devam ederken, “Takımdaki herkesin aynı seviyede olmasından duyduğu memnuniyeti de gizlemiyor.

OCAKTA TEMİZLİK VAR

Jorge Jesus döneminde formayı unutan, Serdar Dursun ile Miha Zajc kulüp arayışlarını hızlandırdı. Sezon başında gelen teklifleri reddeden Serdar devre arasında Almanya’ya dönmeyi planlarken, Zajc da Stuttgart ve Union Berlin’in yanı sıra İtalyan kulüpleriyle görüşüyor.

İSMAİL YÜKSELİYOR

Jorge Jesus’un parlattığı isimlerden İsmail Yüksek, gelişmeye ve yükselmeye devam ediyor. Fenerbahçe’deki performansıyla millî formayı sırtına geçiren İsmail, artık 8 ya da 10 değil tam bir 6 numara oldu. Jesus özellikle Avrupa maçlarında İsmail’e sarıldı. Genç oyuncu 9 maçın 7’sine ilk on birde çıktı. AEK maçında, topla buluşan, isabetli pas, ikili mücadele kazanma, top kazanma istatistiklerinde zirvede yer alan İsmail, “Hocamızın bende emeği büyük. Onunla her şeyi öğreniyorum” diye konuştu.

YEDİ ASİSTİ VAR

Bu sezon gol vuruşlarında etkisiz kalan Diego Rossi asistleriyle ön plana çıkmaya başladı. AEK Larnaka maçında kaçırdığı net pozisyonu Batshuayi’ye attırdığı golle affettiren Uruguaylı, toplamda 7 asiste ulaşmış durumda. Rossi, geçtiğimiz sezon 39 resmî karşılaşmada 6 gol 9 asist yapmıştı.

Fenerbahçe evire çevire! AEK'yı iki yumrukla yere serdi Maçın başından sonuna kadar Rum takımının âdeta başını döndüren Jorge Jesus’un ekibi Batshuayi’nin golüyle öne geçti. Temsilcimiz çok sayıda net fırsattan da faydalanamazken Mamas kendi kalesini vurdu.

Fenerbahçeli 3 yıldıza yakın takip! Avrupa devleri tribündeki yerini aldı Son dakik Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 8'inci haftası Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine sahne oldu. Büyük heyecanla beklenen karşılaşma golsüz sona ererken, Avrupa'nın önemli kulüpleri üç yıldızı izlemek için tribündeki yerini aldı.