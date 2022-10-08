Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Bu haftayı bay geçen Galatasaray’da, teknik direktör Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu. 48 yaşındaki teknik adam yabancı kuralından kimsenin memnun olmadığını belirtip “Kuralla ilgili iyi konuşan kimseyi görmedim. Seyirciler mutsuz, hocalar mutsuz. Kimin mutlu olduğunu merak ediyorum. Bu kuralın Türk futboluna ne fayda sağlayacağını çok merak ediyorum. Bu kural gelmeden önce milli takımımız daha başarılıydı. Oyuncularımız daha çok Avrupa’ya gidiyordu” yakınmasında bulundu.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Okan Buruk geride kalan 8 haftalık süreci değerlendirirken de “Bir tek hedefimiz var; şampiyon olmak. Ligin en zorlu fikstürüyle başladık. Buna rağmen son beş sezonun en iyi başlangıcını yaptık. Tek hatamız iç sahada kaybettiğimiz Giresunspor karşılaşması. Onun dışındaki diğer maçlarda hem oyun hem kendimize güven hem de istatistiksel olarak iyi durumdayız. Rakip ceza sahasına en çok giren, en çok şut çeken takımız ama sonlandırmada büyük bir problem yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

RAKİP BULAMADI

Ligde haftayı bay geçecek olan Galatasaray’da, Okan Buruk öğrencilerinin maç eksiği yaşamaması için hazırlık maçı talep etmişti. Ancak yurt içinde ve dışında liglerin devam etmesinden dolayı bir rakip bulamayan sarı kırmızılılar, altyapı takımıyla yarın karşı karşıya gelecek.

ONLARA GÜVENİYORUM

Son dönemde eleştiri oklarının hedefinde olan Kerem ve Yunus’a da sahip çıkan Okan Hoca “Biz ikisine de çok güveniyoruz. Performanslarının altında olduğunu biz de görüyoruz. Ama onları kazanmak zorundayız” dedi.

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