Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’ndaki 3. maçında AS Monaco'ya konuk olan Trabzonspor zorlu deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Maxi Gomez'in 11. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Trabzonspor, güçlü rakibine yenilmekten kurtulamadı. Ben Yedder'in 2 gol attığı maçta Bordo-Mavililer'in tek golü 72'de Bakasetas'tan geldi. Abdullah Avcı'nın takımı Avrupa'da 3 maçta 1 galibiyet elde edebildi.

YENİLGİNİN SORUMLUSU İLAN EDİLDİ

Maçın henüz başında bir pozisyonda faule maruz kalan 26 yaşındaki futbolcu, düşerken ayağını salladı ve kramponu rakibinin yüzüne gelince Gürcü hakemden direkt kırmızı kart gördü. 80 dakika 10 kişi mücadele eden Trabzonspor, zorlu deplasmanda mağlup olurken, gruptan çıkma şansı azaldı.

Maxi Gomez bu hareketi nedeniyle sosyal medyada yenilginin sorumlusu ilan edildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Fanatik'in haberine göre; soyunma odasında hem teknik heyet hem de takım arkadaşlarından özür dileyen Gomez’in, çok üzgün olduğu ve gözlerinin dolduğu belirtildi.

Rakibe vurmak gibi bir niyetinin olmadığını ve hareketi kasten yapmadığını belirten Gomez’e, arkadaşları destek olmaya çalıştı. Sosyal medyadan da bir açıklama yapan Gomez, “Maçta olanlar için çok kötü hissediyorum. Hem arkadaşlarımdan hem taraftarımızdan özür diliyorum. Çok üzgünüm” dedi.

Türk takımlarının UEFA gelirleri... Trabzonspor Fenerbahçe'den daha çok para kazandı Bu sezon Devler Ligi'ne takım gönderemeyen Süper Lig, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile UEFA Avrupa Ligi'nde; Sivasspor ve Medipol Başakşehir ile de UEFA Konferans Ligi'nde temil ediliyor. Avrupa’daki 4 temsilcimizin 3. maçlar sonrasında UEFA kazançları belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda veda eden Trabzonspor bu sezonun en çok UEFA geliri elde eden Türk takımı konumunda.

AS Monaco - Trabzonspor (3-1) Bordo-Mavililer 11. dakikada 10 kişi kaldı, zor deplasmandan çıkamadı UEFA Avrupa Ligi H Grubu’ndaki 3. maçında AS Monaco'ya konuk olan Trabzonspor zorlu deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Maxi Gomez'in 11. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Trabzonspor, güçlü rakibine yenilmekten kurtulamadı. Ben Yedder'in 2 gol attığı maçta Bordo-Mavililer'in tek golü 72'de Bakasetas'tan geldi. Abdullah Avcı'nın takımı Avrupa'da 3 maçta 1 galibiyet elde edebildi.