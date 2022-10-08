Türkiye Gazetesi

NBA'de sezonun başlamasına günler kala son şampiyon Golden State Warriors'ta Draymond Green skandalı yaşandı. Auckland ekibinin sezon öncesi hazırlıklarına Draymond Green'in takım arkadaşı Jordan Poole'a attığı yumruk damga vurdu.

SKANDALLARIN ADAMI

Golden State Warriors'ta 10 yıldır forma giyen 32 yaşındaki yıldız, daha önce de cinsel organını sosyal medyada paylaşmasıyla gündeme gelmişti. 4 kez NBA şampiyonluğu yaşayan All-Star uzun ile Jordan Poole arasında yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Draymond Green'i iten Jordan Poole takım arkadaşından çok sert bir yumruk yedi. ​Kavganın sebebi ise bilinmiyor. Kavga eden iki yıldızı takım arkadaşları ve antrenörler araya girerek güçlükle ayırdı.