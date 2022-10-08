Türkiye Gazetesi

Formula 1'de pilot transferi... Alpha Tauri'nin Fransız sürücüsü Pierre Gasly, Alpine'ye imza attı. 26 yaşındaki pilot önümüzdeki sezondan itibaren yeni takımında mücadele edecek.

NORMANDİYALI TAKIM ARKADAŞLARI

Gasly, yeni takımında vatandaşı Esteban Ocon'la puan mücadelesi verecek. İkisi de Normandiyalı olan pilotların arkadaşlıkları karting yaptıkları yıllara dayansa da rekabet arttıkça aralarının bozulduğunu gizlemediler.

Formula 1 kariyerinde yeni bir sayfa açtığını belirten Gasly, "Fransız kökleri olan bir takım için yarışmak özel bir şey. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca onlara karşı yarıştığım için Alpine'in güçlü yönlerini biliyorum. Gelişmeleri ve hırsları çok etkileyici." ifadelerini kullandı.

Alpha Tauri takımı ise Gasly'den boşalan koltuk için 27 yaşındaki Hollandalı Nyck de Vries ile anlaştı.

ALPHİNE TAKIMI NERENİN?

Alpine F1 takımı, 2021 Formula 1 sezonunda Renault'un yerini almış olan F1 takımıdır. Takım Renault'un sahip olduğu spor arabaları üretici Alpine'in tanıtımını yapmak için isimi değiştirilmiştir. Takımın 2021 sürücüleri Fernando Alonso ve Esteban Ocon'ydu.