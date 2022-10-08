Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçı olan AEK Larneca maçında sahanın en iyilerinden biri İsmail Yüksek olmuştu. 23 yaşındaki orta saha, Larnaca maçında en fazla topla buluşan (89), isabetli pas veren (64), ikili mücadele kazanan (8), top kapan (5) ve sahipsiz top kazanan (10) isim olarak dikkat çekmişti.

YILLIK KAZANCI 250 BİN TL

Fenerbahçe'ye 2020 yazında 5 yıllık imza atan İsmail Yüksek'in sözleşmesi 2025 senesinde sona erecek. Ancak bu seviyedeki bir futbolcuya göre sözleşmede yazan yıllık ücret oldukça düşük.

Sarı-Laciverliler'in bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 2 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan İsmail Yüksek, Avrupa Ligi'nde de 5 maçında tamamında 11'de yer aldı. Yıllık 250 bin TL kazanan İsmail Yüksek'in mevcut kazancı aylık 22.5 bin TL'ye denk geliyor.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Jorge Jesus büyük güven duyduğu İsmail Yüksek'in bu çıkışını büyük bir keyifle izleyen yönetim, genç oyuncuya maaş jesti yapmaya hazırlanıyor. Sezon başında 350 bin euro olan piyasa değerini 2.3 milyon euroya kadar yükselten başarılı oyuncuyu, sarı-lacivertli yönetim bu şekilde ödüllendirerek daha çok motive etmeyi hedefliyor.

İSMAİL YÜKSELİYOR

Jorge Jesus’un parlattığı isimlerden İsmail Yüksek, gelişmeye ve yükselmeye devam ediyor. Fenerbahçe’deki performansıyla millî formayı sırtına geçiren İsmail, artık 8 ya da 10 değil tam bir 6 numara oldu.

Jesus özellikle Avrupa maçlarında İsmail’e sarıldı. Genç oyuncu 9 maçın 7’sine ilk on birde çıktı. AEK maçında, topla buluşan, isabetli pas, ikili mücadele kazanma, top kazanma istatistiklerinde zirvede yer alan İsmail, “Hocamızın bende emeği büyük. Onunla her şeyi öğreniyorum” diye konuştu.

Türk takımlarının UEFA gelirleri... Trabzonspor Fenerbahçe'den daha çok para kazandı Bu sezon Devler Ligi'ne takım gönderemeyen Süper Lig, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile UEFA Avrupa Ligi'nde; Sivasspor ve Medipol Başakşehir ile de UEFA Konferans Ligi'nde temil ediliyor. Avrupa’daki 4 temsilcimizin 3. maçlar sonrasında UEFA kazançları belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda veda eden Trabzonspor bu sezonun en çok UEFA geliri elde eden Türk takımı konumunda.

Jesus'un Fenerbahçe'si kaybetmiyor Sarı lacivertliler Portekizli hoca ile maç başına 2 puan ortalaması yakaladı. Gol ortalaması 2,3 olan takım, 16 maçta sadece 2 yenilgi aldı. Portekizli ile kaybetme yüzdesi 12,50