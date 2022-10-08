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Bodrumspor evinde Sakaryaspor'a 5 çekti! Spor Toto 1. Lig'de sezonun en farklı galibiyeti
08.10.2022 - 15:29 | Son Güncelleme: 08.10.2022 - 15:35
Türkiye Gazetesi
Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Bodrumspor Sakaryaspor'u 5-0 mağlup etti. 3 maçtır kazanamayan ligin yeni ekibi, evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü ve 5 maçta 3. galibiyetini elde etti. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki Bodrumspor 5-0'lık skorla puanını 14'e yükseltti. Sezonun en ağır yenilgisini alan Sakaryaspor ise 12 puanda kaldı.
Etiketler : Bodrumspor,Sakaryaspor,
918606 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/918606.aspx
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