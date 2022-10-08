KEÇİÖRENGÜCÜ - BOLUSPOR (1-1) ÖZET İZLE
Stat: Aktepe
Hakemler: Onur Özütoprak, Hasan Hüseyin Tetik, Ogün Kamacı
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Aykut Demir, Taha Batuhan Yayıkcı, Erhan Kartal, Olawoyin, Bardhi, Bekir Karadeniz (Dk. 80 Aykut Çeviker), Mikail Okyar (Dk. 56 Melih İnan), Rashad Muhammed (Dk. 72 Camara), Ali Babaei (Dk. 46 Eze)
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir, Tugay Kacar (Dk. 85 Bregu), Gökhan Karadeniz (Dk. 67 Furkan Demir), Landel, Gökhan Alsan (Dk. 54 Melih Okutan), Kayamba (Dk. 85 Posmac), Balde (Dk. 67 Burak Asan)
Goller: Dk. 43 Gökhan Alsan (Boluspor), Dk. 73 Taha Batuhan Yayıkcı (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 18 Rashad Muhammed, Dk. 50 Mikail Okyar, Dk. 75 Bardhi, Dk. 90 Taha Batuhan Yayıkcı (Ankara Keçiöğrengücü), Dk. 19 Onur Ulaş, Dk. 35 Tugay Kacar, Dk. 73 Çağlar Akbaba (Boluspor)
Bodrumspor evinde Sakaryaspor'a 5 çekti! Spor Toto 1. Lig'de sezonun en farklı galibiyeti Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Bodrumspor Sakaryaspor'u 5-0 mağlup etti. 3 maçtır kazanamayan ligin yeni ekibi, evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü ve 5 maçta 3. galibiyetini elde etti. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki Bodrumspor 5-0'lık skorla puanını 14'e yükseltti. Sezonun en ağır yenilgisini alan Sakaryaspor ise 12 puanda kaldı.