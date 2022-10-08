Süper Lig'in 9. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayan İstanbulspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki Sarı-Siyahlılar 8 puanda kaldı.
İSTANBULSPOR - ANKARAGÜCÜ (1-2) ÖZET İZLE
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Ali Tuna
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Mehremic (Dk. 62 Melih Kabasakal), Duhan Aksu, Muammer Sarıkaya, Rroca (Dk. 77 Cajic), Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz (Dk. 77 Guri)
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan (Dk. 90 Bahadır Han Güngördü), Oğuz Ceylan, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan Antalyalı (Dk. 46 Pedro Rodrigues), Tolga Ciğerci, Emre Kılınç (Dk. 66 Jese Rodriguez), Pedrinho (Dk. 76 Zahid), Beridze (Dk. 76 Chatzigiovanis), Sowe
Goller: Dk. 16 Emre Kılınç, Dk. 90+1 Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 55 Ethemi (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Muammer Sarıkaya, Dk. 29 Ethemi (İstanbulspor), Dk. 80 Pedro Rodrigues, Dk. 87 Yasin Güreler (MKE Ankaragücü)
Ankaragücü'nün kiralık golcüsü Ali Sowe
Ankaragücü siftahı Sivasspor maçında yaptı! Yiğido'nun ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Ankaragücü, ilk galibiyetini 6. maçında aldı. Beridze ve Sowe'nin ilk yarıda attığı gollerle 3 puana uzanan başkent ekibi 4 maçlık yenilgi serisinin ardından milli araya moralli girdi. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Ankaragücü'nün 4 puanı var. Ankara'ya 6 maçta 4 beraberlikle gelen Sivasspor ise 7 haftada da galibiyetle tanışamadı. Rıza Çalımbay'ın takımı hafta içi Avrupa'da Romanya'nın Cluj takımını deplasmanda mağlup etmişti.
Osman Zeki Korkmaz: İstanbulspor’un oynadığı her maçta rakip favori. Bunu samimiyetle söylüyorum Süper Lig'in 8. haftasında Karagümrük'ü 1-0 geriye düştüğü maçta 1-2 mağlup eden İstanbulspor son 4 maçta yenilgisiz 8 puan topladı. Sarı-Siyahlılar'ın başarılı teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Bizim için Süper Lig’deki her maç final maçı. İstanbulspor’un oynadığı her maçta rakip favori. Bu gerçeği unutmamak lazım. Biz olduk dediğimiz an işimizin bittiği andır” dedi.