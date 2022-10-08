Türkiye Gazetesi

Maçın ardından Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, değerlendirmelerde bulundu.

Ufuk Sarıca, maç boyunca skorun hep çok yakın geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"HENÜZ BİRBİRİMİZİ TANIMIYORUZ"

“Bu da zaten final skorundan da belli. Sonunda kazanan Galatasaray Nef de olabilirdi ama biz özellikle çok kötü başladığımız, rakibimizin de çok yüzdeli, isabetli atışlarla başladığı maçı kazanarak bitirdik. Bu bizim için gerçekten önemli bir galibiyet. Hatta bir galibiyetten fazlası. Bu kadar yeni oyuncuyla, bazen taraftara karşı oynanan maçlarda sıkıntı yaşıyoruz çünkü henüz birbirimizi tam anlamıyla tanımıyoruz. 15 sayı geriye düştükten sonra geri dönüp bu maçı çevirmek gerçekten olağanüstü."

"Maç içerisinde yaptığımız hatalar oldu ama zaten bunları geliştirmek için çalışıyoruz. Buradan çok değerli bir galibiyet alarak İzmir'e döneceğiz. Hafta içi de Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacağız, umarım oradan da bir deplasman galibiyetiyle döneriz. Galatasaray Nef'i de kutluyorum, iyi mücadele ettiler. Onlar da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final adayı olan bir takım, iyi bir kadroları var. Burada böyle bir galibiyet almak bizim için önemliydi. Bu olağanüstü galibiyetten dolayı bütün ekibimi kutluyorum."

Galatasaray Nef evinde Pınar Karşıyaka'ya 70-72 mağlup oldu, sezona 2'de 0'la başladı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sezona Anadolu Efes mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray Nef, 2. haftada Pınar Karşıyaka'yı 70-71 mağlup oldu. Sinan Erdem'deki maçı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve eşinin yanı sıra teknik direktör Okan Buruk, yönetici Erden Timur, Juan Mata, Muslera, Dubois ve Torreira da salonda izledi. İzmir ekibi sezona 2'de 2'yle başladı.

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