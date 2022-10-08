Türkiye Gazetesi

Son Dakika Beşiktaş Haberleri... Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Javier Montero, Radyospor'a yaptığı açıklamada, ''Ocak'ta iyi teklifler gelirse, menajerimle bunları konuşup, değerlendireceğim. Kendim için en iyisi ne ise onu yapacağım'' dedi.

Atletico Madrid altyapısından yetişen Montero, İspanyol Elche takımından teklif gelip gelmediği yönündeki soruya ise, ''İlgilenen takımlar var. Daha önce söylediğim gibi benim için en iyisi ne ise onu yapacağım'' cevabını verdi.

VİDA İLE TAKIM ARKADAŞI OLACAKTI

Son olarak Yunan ekibi AEK ile masaya oturan Montero, eski takım arkadaşı Vida'nın yeni kulübüyle anlaşamamıştı. Bu sezon şu ana kadar 45 dakika süre alan Montero'nun Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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