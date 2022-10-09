Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi’nde Monaco deplasmanından eli boş ve yaralı dönen Trabzonspor, ligde yarın Kasımpaşa’yı misafir edecek. Son iki maçını (Gaziantep FK ve Kayserispor) geriden gelerek kazanan ve üst sıralarla arasındaki makası daraltan bordo mavililer, seriyi üç maça çıkarmak amacında. Bu galibiyet Karadeniz ekibinin ligdeki durumu ve konumu anlamında büyük önem arz ediyor.

EN SEVDİĞİ TAKIM

Anastasios Bakasetas açısından baktığımızda ise o da kariyeri açısından seri peşinde. Adana Demirspor, Gaziantep FK ve Kayserispor maçlarında rakip fileleri havalandırarak son 3 karşılaşmada gol serisi yakalayan Yunan oyuncu, Kasımpaşa ağlarını da havalandırırsa kariyerinde ilk defa dört maçlık gol serisi yakalayacak. Ayrıca Kasımpaşa, Bakasetas’ın en çok gol attığı (4) takımlardan birisi.

ÖZGÜR OYUNCU

Bakasetas, bu sezon takımın şu ana kadarki en golcü ismi durumunda. 10 numaranın ligde ve Avrupa’da 3’er golü bulunuyor. Abdullah Avcı da ona saha içinde fazlasıyla özgürlük tanıyor.

Maxi Gomez'i ağlatan kırmızı kart! Trabzonspor'un golcüsü soyunma odasında takımdan özür diledi UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçında AS Monaco'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da Maxi Gomez'in gördüğü kırmızı kart çok konuşulmuştu. Takımını henüz 11. dakikada 10 kişi bırakan Uruguaylı santrforun soyunma odasında ağladığı ve takım arkadaşlarından özür dilediği ortaya çıktı.

Türk takımlarının UEFA gelirleri... Trabzonspor Fenerbahçe'den daha çok para kazandı Bu sezon Devler Ligi'ne takım gönderemeyen Süper Lig, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile UEFA Avrupa Ligi'nde; Sivasspor ve Medipol Başakşehir ile de UEFA Konferans Ligi'nde temil ediliyor. Avrupa’daki 4 temsilcimizin 3. maçlar sonrasında UEFA kazançları belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda veda eden Trabzonspor bu sezonun en çok UEFA geliri elde eden Türk takımı konumunda.