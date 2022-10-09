Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ligde üst üste üç maçta puan kaybeden Beşiktaş diken üstünde çıktığı Giresun deplasmanında çok zorlansa da güldü. İki takımın da birbirlerinden daha zorlu rakibi vardı dün. Giresun’daki fındık tarlalarından bile kötü durumdaki zemin, oyuncuları pas alışverişi yapmakta ve sahada organize olmakta çok zorladı. Beşiktaş gol için daha istekli ve baskılıydı. Kara Kartal kaçan penaltıya rağmen baskısının karşılığını almayı başardı.

STOPER ETKİSİ

Saiss’in sakatlığından sonra Kartal’ın stoperde zorlanacağı beklenmişti. Faslı oyuncunun yerine giren Emrecan’ın asist sayılabilecek zorlamasının ardından bir başka stoper Tayyip’in golü siyah beyazlılar için çok anlamlı oldu. Beşiktaş’ın baskılı oyununa rağmen Redmond ve Dele Alli’nin etkisizliği ve kaptırdığı toplar dikkat çekti. Tayfur Bingöl ise Beşiktaş’ta oynayamadığı zamanların acısını çıkarmak istercesine enerji doluydu.

HÜCUMCU ÇOK AMA...

Ev sahibi ekibin ikinci yarıda tehlikeli olmaya başlaması üzerine Valerien Ismael son yarım saatte Ghezzal ve N’Koudou’yu oyuna alarak baskıyı kırmaya çalıştı. Yetmedi son bölümde Weghorst’un önünde Cenk Tosun’u oynattı. Kağıt üzerinde hücumcular fazlaydı ama Beşiktaş oyunu geride kabul etmeye devam etti. Son anlarda Giresunspor’un golünün iptal edilmesiyle Valerien Ismael derin bir nefes aldı.

TAYYİP YÜKSEK UÇUYOR

F.Bahçe derbisinde 40 yıllık Beşiktaşlı gibiydi Tayyip Talha. Halbuki ilk derbisiydi. Genç futbolcu dün de Giresun’da müthiş oynadı ve attığı golle takımına altın değerinde bir üç puan kazandırdı, Kartal’ı zirveye uçurdu. A. Demirspor’dan transfer edilen Tayyip, siyah beyazlı formayla ilk, bu sezon ikinci golünü kaydetti, maçın ardından tebrik yağmuruna tutuldu.

TRABZON'U YENMELİYİZ

“Tek odaklandığım şey şampiyonluk” diyen 22’lik oyuncu, “Beşiktaş formasıyla ilk golü attığım için mutluyum. İnşallah daha çok gol atmak istiyorum. Gol yemediğimiz için de ayrıca çok mutluyuz. Bahane değil ama zemin futbola elverişli değildi. Şimdi önümüzde zorlu bir Trabzonspor maçı var. O maçı da kazanmaya çalışacağız” açıklaması yaptı.

Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı: Tayyip Talha Sanuç'tan şık vuruş Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'la karşılaşan Beşiktaş, rakibini 1-0 mağlup etti.

Javier Montero'dan ayrılık açıklaması... Beşiktaş İspanyol stoperi kiralayabilir Son Dakika Beşiktaş Haberleri... Beşiktaş'ın bu yaz Atletico Madrid'de bonservisini aldığı İspanyol stoperi Javi Montero'ya La Liga ekibi Elche'yle anlaştığı haberleri soruldu 23 yaşındaki futbolcu ''Ocak'ta iyi teklifler gelirse, menajerimle bunları konuşup, değerlendireceğim. Kendim için en iyisi ne ise onu yapacağım'' dedi.