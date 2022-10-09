Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Karagümrük’ü misafir edecek Fenerbahçe zafere odaklandı. Galibiyet serisi Beşiktaş derbisinde sekteye uğrayan sarı lacivertliler, Avrupa’daki liderliğin moralini lige de taşımakta kararlı. Peres, King, Mert Hakan ve Arao’nun eksikliğine rağmen, Jorge Jesus endişe etmiyor. Şampiyonluk yolunda Kadıköy’deki maçların önemine vurgu yapan Portekizli, “Rakibin durumuyla ilgilenmeden kendi oyunumuza odaklanacağız ve camiaya galibiyet hediye edeceğiz” talimatı verdi.

KARTLARA DİKKAT

Son maçta dörtlü savunma tercih eden Jesus, Karagümrük önünde yine üçlüye dönecek. Jorge Jesus on oyuncu konusunda kararını verdi ancak Rossi ile Emre Mor arasında kararsız. Bu arada Zajc’ın da uzun sürenin ardından forma şansı bulabileceği öğrenildi. Öte yandan Jesus, ceza sınırındaki Ferdi başta olmak üzere oyuncularına kart konusunda uyarılarda bulundu. Tecrübeli hoca, sakatlıkların üst üste geldiği süreçte bir de gereksiz cezalarla uğraşmak istemediğini söyledi.

BATSMAN SİFTAH PEŞİNDE

Avrupa’da sahne aldığı 3 maçta 2 gol kaydeden Batshuayi, Karagümrük’ü de gözüne kestirdi. Ligde henüz gol sevinci yaşayamayan Batsman, bugün ağları sarsarak siftah yapmak istiyor.

İsmail Yüksek'in maaşı şaşırttı! Fenerbahçe yönetiminden yıldızı parlayan futbolcuya iyileştirilmiş sözleşme jesti Fenerbahçe'de yıldızı her geçen gün parlayan İsmail Yüksek'in maaşı sosyal medyada gündem oldu. A Milli Takım'a kadar yükselen 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu seviyedeki bir futbolcu için komik rakamlara oynadığı ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli yönetim başarılı futbolcuya sözleşme jesti hazırlığında...

Türk takımlarının UEFA gelirleri... Trabzonspor Fenerbahçe'den daha çok para kazandı Bu sezon Devler Ligi'ne takım gönderemeyen Süper Lig, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile UEFA Avrupa Ligi'nde; Sivasspor ve Medipol Başakşehir ile de UEFA Konferans Ligi'nde temil ediliyor. Avrupa’daki 4 temsilcimizin 3. maçlar sonrasında UEFA kazançları belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda veda eden Trabzonspor bu sezonun en çok UEFA geliri elde eden Türk takımı konumunda.