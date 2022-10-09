Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da takımın genel olarak sezona başlangıcından memnun olan teknik direktör Okan Buruk, gol yollarında yaşanan sıkıntıyı gidermek için kolları sıvadı. Haftayı bay geçen sarı kırmızılılarda Buruk ekibiyle durumu derinlemesine analiz ederek, problemin kaynağını üç ana maddede sıraladı. Takımın yeni kurulmasından dolayı zaman zaman sahaya yansıyan uyum problemi, hücumların yeteri kadar beslenememesi ve son toplarda yapılan yanlış tercihler öne çıkarıldı.

GOLLER GELECEK

Okan Hoca, skor sayısının hızlıca artması için bay arasını çok değerli görüyor. Üst solunum enfeksiyonu geçiren Kerem Aktürkoğlu dışında tam kadro çalışmalarını sürdüren Cimbom’da, Buruk sisteminde değişikliğe gitmeden çözüm arıyor. Uyum sürecini hızlandırmak isteyen 48 yaşındaki teknik adam sık sık set hücumu ve bitiricilik çalışması da yaptırıyor. Ayrıca özellikle zorluk derecesi yüksek maçlar için de duran top çalışmasını her idman sonu tekrarlatıyor.

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