Türkiye Gazetesi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon başında büyük beklentilerle Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olan ve başarılı performansı ile adının yeniden A Milli Takım ile anılmasını sağlayan Emre Mor, AEK maçında sahanın yıldızı olarak dikkatleri çekti. Karşılaşmanın 55'inci dakikasında kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Mor'un şutunda top direkten döndü, taraftardan genç futbolcu için destek tezahüratı geldi.

KARAGÜMRÜK MAÇINDA YEDEK KULÜBESİNDE

Avrupa Ligi'ndeki galibiyet sonrası gözünü lige çeviren sarı lacivertliler, bu akşam evinde Karagümrük'ü konuk edecek. AEK Larnaca maçında oldukça etkili bir performans sergileyen Emre Mor'un bu akşamki maçta yedek kulübesinde olacağı iddia edildi.

Akşam'ın haberine göre; Jorge Jesus'un on oyuncu konusunda kararını verdiği ancak Rossi ile Emre Mor arasında kararsız olduğu, önceliğinin ise Rossi'den yana olabileceği öğrenildi. Ligde son oynanan 3 maçın 2'sinde süre almayan Emre Mor'un bu akşamki maça da yedek başlayacağı iddia edilince, Mor'la ilgili verilen bu karar Fenerbahçeli taraftarları memnun etmedi.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe'nin bu akşamki Fatih Karagümrük maçına Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, İsmail, Crespo, Alioski, İrfan, Valencia ve Pedro'dan oluşan kadroyla çıkması bekleniyor.

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