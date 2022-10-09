Türkiye Gazetesi

EURO 2024 Türkiye’nin rakipleri kimler? 2024 yılında Almanya’da düzenlenecek EURO 2024 için geri sayım başladı. Turnuvaya katılmak için oynanacak elemelerde A Milli Futbol Takımımız da yer alacak. Milliler elemelere 4. torbadan katılacak. 53 ülkenin katılacağı elemelerde 10 grup yer alacak. Türkiye’nin rakipleri kimler oldu sorusunun cevabı da araştırılıyor. İşte; kura çekimi sonrası EURO 2024 eşleşmeleri!

EURO 2024 TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ KİMLER?

Kura çekimi Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde saat 13:00'te yapılacak. Çekilişin ardından Türkiye'nin rakipleri belli olacak. Haberimizden Türkiye'nin rakipleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

EURO 2024 FORMATI NASIL?

10 grupta toplam 53 ülke turnuvaya katılmaya çalışacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya elemelere katılamayacak. Ev sahibi Almanya ise doğrudan katılma hakkı elde edecek.

23-25 Mart 2023 tarihlerinde eleme maçları başlayacak. Almanya’da düzenlenecek finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

EURO 2024 TORBALARI

1. TORBA: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya

2. TORBA: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya

3. TORBA: Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan

4. TORBA: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya

5. TORBA: Slovakya, Kuzey İrlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta

6. TORBA: Andorra, San Marino, Lihtenştayn