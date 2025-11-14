Binlerce kişi hakkında inceleme sürüyor Türk futbolundaki bahis soruşturması giderek büyüyor. Binlerce kişi hakkında yürütülen incelemeler devam ederken, bir yandan da PFDK tarafından verilen cezalar açıklanıyor. Son olarak PFDK, bahis oynayan 102 futbolcunun cezasını açıklamıştı.

Ali Şaşal Vural CEZA ALAN BAZI FUTBOLCULAR Abdulsamet Burak, Ndao, Oktay Aydin, Orkun Özdemir ve Ali Şaşal Vural'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilirken, Metehan Baltacı, Eren Karadağ, Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Kaan Yurdakul da 9 ay hak mahrumiyeti cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Son olarak Amed Sportif Faaliyetler, PFDK'ya sevk edilen 5 futbolcusu ile sözleşmesini feshetti 6 ay ve üzeri hak mahrumiyeti cezası alan futbolcular için ise dikkat çeken bir durum ortaya çıktı. TFF Disiplin Talimatı'nın 27. maddesinde Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın 27. maddesinin b bendinde kulüplerin oyuncunun sözleşmesini feshetme hakkı doğuyor.

Necip Uysal Bu durum sonrası spor hukukçusu Anıl Dinçer, NTV'ye açıklamalarda bulundu. İşte Dinçer'in sözleri: "ÇOĞU 45 GÜN CEZA ALMIŞ" "Çoğu oyuncu 45 gün ceza almış. 45 günün nedeni de PFDK'nın en alt düzeyden ceza vermesi olmuş. Takdiri indirim nedenlerini kullanarak 3 aylık cezalar 45 güne indirilmiş. Bu oyuncular Tahkim'e de gitse sonucun pek değişeceğini sanmıyorum açıkçası."

Ersin Destanoğlu KRİTİK NOKTA 6 AY Buradaki en kritik nokta 6 ay. 6 ay ve üzeri ceza alan futbolcularda şu tehlike mevcut; TFF, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın 27. maddesinin b bendinde kulübün fesih hakkı var. "Futbolcunun en az 6 ay kesinleşmiş hak mahrumiyeti veya müsabakadan men cezası almış olması yazıyor. Burada da bakmamız gereken nokta, "kesinleşmiş" ifadesi. Henüz kesinleşen bir ceza yok. PFDK'dan ceza var evet ancak 7 gün içinde TFF Tahkim Kurulu'na başvuru yapabilir futbolcular.

Metehan Baltacı FUTBOLCULAR NE YAPMALI? Futbolcuların cezaları herhangi bir şekilde 6 ay ile kesinleşirse kulübün tek taraflı olarak haklı şekilde feshetme durumu oluşuyor. 6 ay ve üzeri ceza alan futbolcuların yapması gereken şey; Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunmak, iyi niyetli olarak açıklama yapmak, indirim nedenlerinden bahsetmek, ceza bu şekilde onanırsa ciddi şekilde zarar uğrayacağını söylemek... Bunları beyan edip, kararı beklemeleri gerekiyor.

ÇAGLA ÇAGLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası