13 Ocak 2024 13:40 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 13:46

Bu sezon istediklerini ortaya koyamayan ve şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde ilk maçına çıkacak. Evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş maçına futbolseverler yoğun ilgi gösteriyor. Konuya ilişkin internette en çok Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta? soruları araştırılıyor. Beşiktaş-Fatih Karagümrü maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Fatih Karagümrük, 13 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı saat 19.00’dan itibaren BeİN Sports 1’den naklen canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ’TA EKSİK OYUNCULAR KİMLER?

Beşiktaş’ta, Fatih Karagümrük maçında Afrika Kupası’ndaki oyuncular Colley, Amartey, Masuaku ve Aboubakar’ın yanı sıra kadro dışı Rosier ve sakatlığı bulunan Alex Oxlade-Chamberlain forma giyecemeyek.