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    Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Süper Lig’in 20. Haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Yeni hocası Fernando Santos ve Adana Demirspor’dan yeni transferi Jonas Svensson ile ilk kez sahaya çıkacak olan Karakartal’ın maçına futbolseverlerin ilgisi yoğun. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta? Beşiktaş’ın maçı hangi kanalda?

    Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta?
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bu sezon istediklerini ortaya koyamayan ve şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde ilk maçına çıkacak. Evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş maçına futbolseverler yoğun ilgi gösteriyor. Konuya ilişkin internette en çok Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta? soruları araştırılıyor. Beşiktaş-Fatih Karagümrü maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

    BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Beşiktaş-Fatih Karagümrük, 13 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.

    Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta?

    BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı saat 19.00’dan itibaren BeİN Sports 1’den naklen canlı yayınlanacak.

    Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta?

    BEŞİKTAŞ’TA EKSİK OYUNCULAR KİMLER?

    Beşiktaş’ta, Fatih Karagümrük maçında Afrika Kupası’ndaki oyuncular Colley, Amartey, Masuaku ve Aboubakar’ın yanı sıra kadro dışı Rosier ve sakatlığı bulunan Alex Oxlade-Chamberlain forma giyecemeyek.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Spor > Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta?
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