Beşiktaş Fenerbahçe maçı CANLI izle! Bein Sports 1 canlı izle! BJK FB maçı canlı yayın hangi kanalda, nasıl ve nereden izlenir?

9 Aralık 2023 19:25 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 19:34

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı izle! Bugünkü Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı yayın ile nereden, nasıl izlenir futbolseverler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı yayın ile ekranlara geliyor. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BEIN SPORTS

Beşiktaş Fenerbahçe maçını canlı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı yayın başlığı altında yer alan bilgiler ışığında Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı izle keyfini yaşayabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını canlı yayın ile Bein Sports’tan izleyebilirsiniz. Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Bein Sports’tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Bein Sports kullanıcısı olmak için resmi internet sitesini ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI 11’LERİ AÇIKLANDI MI?

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Bailly, Umut, Necip, Gedson, Chamberlain, Muleka, Rebic, Cenk Tosun.

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Samet, Osayi, Crespo, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Bein Sports’tan canlı olarak ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ STATTA, NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı İstanbul'da, Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 12 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe ise 37 puanla zirvede yer alıyor.

Zirve yarışından kopmak istemiyor

Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor.

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından çıktığı 3 maçta 7 puan elde etti. Beşiktaş, taraftarı önünde galip gelerek sarı-lacivertli ekiple arasındaki puan farkını 8'e indirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş'ta 4 eksik, 1 belirsiz

Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosunda yer almayacak.

Sağ dizinden sakatlık yaşayan ve tedavisi devam eden Omar Colley'in durumu ise maç günü belli olacak.

Sakatlıklarını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan Rachid Ghezzal, Jean Onana, Eric Bailly ve Tayfur Bingöl'ün kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye son 7 maçta yenilmedi

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı son 7 derbide mağlup olmadı.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısında son yenilgisini 2019-2020 sezonunda yaşadı. Beşiktaş, 22 Aralık 2019'da Ülker Stadı'nda oynanan derbide sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

"Kara Kartal" 2019 Aralık'tan bu yana Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda 3 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

Aboubakar'dan Fenerbahçe'ye 4 gol

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 5 derbide 4 kez fileleri havalandırdı.

Aboubakar, 2016-2017, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında toplam 5 kez Fenerbahçe derbisinde sahaya çıktı.

31 yaşındaki santrfor, bu maçların 3'ünde toplam 4 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş, Aboubakar'ın gol attığı bu derbilerde 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Hasan Arat'ın ilk sınavı derbide

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat, futbolda ilk maç heyecanını derbide yaşayacak.

Olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'yı geçerek siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olan Arat, bu görevdeki ilk maç sınavını taraftarının önünde Fenerbahçe'ye karşı verecek.

Fenerbahçe, averajla lider durumda bulunuyor

Ligde oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 37 puan toplayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.

Trabzonspor mağlubiyeti ve Yukatel Adana Demirspor beraberliğinin ardından üst üste iç sahada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1, EMS Yapı Sivasspor'u da 4-1 mağlup eden sarı-lacivertliler ligde yeniden çıkışa geçti.

Beşiktaş'a karşı 7 maçtır kazanamıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı. Rakibine son lig maçında evinde 4-2 mağlup olan sarı-lacivertli takım, 7 maçtan 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe bu periyotta rakip filelere 9 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü. Tüpraş Stadı'nda şimdiye kadar oynanan 7 lig maçında 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertliler, bu deplasmandaki tek galibiyetini 5 Şubat 2017'de oynanan ve 1-0 biten Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde almıştı.

Crespo ve Samet sınırda

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde 2 isim kart sınırında bulunuyor.

Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve EMS Yapı Sivasspor maçlarında sarı kart gören Samet Akaydın, Beşiktaş deplasmanında kart görmesi durumunda TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük karşısında sarı kart gören Miguel Crespo da maç öncesinde sınırda olan diğer isim.

Kartal'ın değişmezleri Tadic ve Szymanski

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın bu sezon bütün maçlarda forma verdiği isimler Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski oldu.

Her iki oyuncu da lig ve Avrupa'da oynanan 25 maçta süre aldı.

Dusan Tadic ligde oynanan 14 maçta 6 gol atıp 5 asist yaparken, bu sezon bütün kulvarlarda 25 maçta 10 gol kaydedip 6 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.

Sebastian Szymanski'nin ise forma giydiği 25 maçta 10 golü ve 9 asisti bulunuyor. Polonyalı futbolcu, ligde boy gösterdiği 14 mücadelede 7 kez gol sevinci yaşarken 4 de asist yaptı.

Gözler Edin Dzeko'da

Fenerbahçe'nin bu sezon en golcü ismi olan Edin Dzeko, ligde 3 maç aradan sonra EMS Yapı Sivasspor filelerini havalandırarak gol sayısını 11'e çıkardı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın hücumda en güvendiği isimlerden olan 37 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş karşısında takımının hücumdaki en önemli kozu olacak.

Rekabette 358. randevu

Tüpraş Stadı'nda yapılacak derbide kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 357 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 99 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 494 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 455 gol kaydetti.

Lig maçlarında Fenerbahçe 47-42 üstün

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 135. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 134 derbide sarı-lacivertliler 47, siyah-beyazlılar ise 42 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 155 kez ağları sarstı, Fenerbahçe ise 153 gol kaydetti.

Son 10 derbinin 6'sında kazanan çıkmadı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı.

2018-2019 sezonundan bu yana yapılan söz konusu 10 derbinin 3'ünü siyah-beyazlı takım, 1'ini ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası büyük bir heyecana sahne oldu. Beşiktaş, Ülker Stadı'nda 1-0 geriye düşmesine ve 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Derbinin anahtarı ilk gol

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 37 müsabakada ilk golü atan takımın sadece 4 kez yenilmesi dikkati çekti.

Rekabette 33'ü Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 37 randevuda öne geçen takım, sahadan yalnızca 4 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 20 kez kazandı, 11 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 2 müsabaka ise golsüz sona erdi.

Öne geçen takımın yenildiği maçlar

Bu süreçte 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.

2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Geçen sezon ise Fenerbahçe'nin 1-0 öne geçtiği karşılaşmada siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına karşın geriden gelerek müsabakayı 4-2 kazandı.

Fenerbahçe 21, Beşiktaş 14 maçta öne geçti

İki takım arasındaki son 37 karşılaşmada Fenerbahçe 21, Beşiktaş 14 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece 2 müsabaka golsüz sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler, öne geçtiği maçların 14'ünü kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği üç karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 14 karşılaşmadan 6'sını kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.

Bir maçta hükmen yenilgi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 37 maç dışında 1 müsabakanın sonucu, Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla hükmen belirlendi.

2017-2018 sezonu Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2 eşitlikle sona eren ilk maçın rövanşında iki takım, 19 Nisan'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 57. dakikada 0-0 devam ederken yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, rövanş maçının, yarıda kaldığı andaki şartlarla seyircisiz oynanmasına karar verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı aldı.

İki takım arasında 3 Mayıs'ta oynanması gereken mücadelede Beşiktaş, sahaya çıkmadığı gerekçesiyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

Beşiktaş ikinci yarılarda, Fenerbahçe ise maçın tamamında gol atıyor

Beşiktaş bu sezon sahasında oynadığı 6 lig maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, Fenerbahçe ise deplasman maçlarında aynı performansı ortaya koyarak 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takım iç sahada kalesinde 2 gol görürken, Fenerbahçe ise deplasman maçlarında gol yemedi.

Siyah-beyazlı takım 14 lig maçında 21 kez gol sevinci yaşarken, bu gollerin 7'sini ilk yarılarda, 14'ünü ise ikinci yarılarda kaydetti.

Kaydettiği 37 golle Süper Lig'in en golcü takımı konumundaki Fenerbahçe ise maçların ilk 45 dakikasında 17 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertli takım, ikinci yarılarda ise 20 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş sahasındaki maçlarda yediği 2 golü de ikinci yarılarda kalesinde gördü

Sahasında oynadığı ilk lig maçında Siltaş Yapı Pendikspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bu mücadelenin ardından taraftarı önünde oynadığı 5 lig maçını da kazandı. Siyah-beyazlı takım bu müsabakaların ilk yarılarında rakip takımlara gol izni vermezken, kalesinde gördüğü 2 golü de ikinci yarılarda yedi.

Pendikspor karşısında filelerinden meşin yuvarlağı çıkaran siyah-beyazlı takım, diğer golü ise 2-1 kazandığı Mondihome Kayserispor maçında kalesinde gördü.

Siyah-beyazlı takım, sahasında oynadığı 6 lig maçında 10 kez gol sevinci yaşarken bu gollerin 4'ünü ilk yarılarda kaydetti.

Siyah-beyazlılar bu sezon gollerin yüzde 57'sini son yarım saatte attı

Ligde oynadığı 14 maçta 21 gol atıp kalesinde 16 gol gören Beşiktaş, maçların ilk 15 dakikalık bölümünde 2 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 1 gol gördü.

Siyah-beyazlı takımın rakiplerine en fazla gol şansı verdiği zaman dilimi 16-30 ile 46-60. dakikalar arası. Her iki periyotta da kalesinde 5'er golle toplamda 10 gol gören Beşiktaş, bu zaman dilimlerinde ise yalnızca 4 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın bu sezon en üretken olduğu anlar ise karşılaşmaların son yarım saatlik bölümü.

61-75. dakikalar arasında rakip fileleri 6 kez havalandıran ve kalesinde 2 gol gören Beşiktaş, 76-90. dakikalar arasında da aynı performansı sergileyerek 6 gol attı, 2 gol yedi.

Beşiktaş, bu sezon attığı 21 golün 12'sini maçların son yarım saatinde kaydetti.

Fenerbahçe hızlı başlıyor, iyi bitiriyor

Bu sezon ligde rakip fileleri 37 kez havalandıran Fenerbahçe, bu gollerin 7'sini ilk 15 dakikalık periyotta kaydetti. Sarı-lacivertliler, maçların son yarım saatlik diliminde ise 15 kez gol sevinci yaşadı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, maçların 61-75 dakikaları arasında rakip filelere 8 gol attı. Bu sezon en fazla gol attığı zaman dilimi 61-75 dakika olan Fenerbahçe, 1-15 ile 76-90 dakikalar arasında 7'şer kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin geride kalan 14 maçta en az gol attığı periyot ise maçların 16 ile 30. dakikaları arası oldu. Sarı-lacivertliler bu dakikalarda 4 gol attı.

Fenerbahçe ilk yarıların sonunda ve ikinci yarıların başında gol yiyor

Ligde çıktığı 14 lig maçında kalesinde 10 gol gören Fenerbahçe, bu gollerin 6'sını ilk yarıların sonunda ve ikinci yarıların başında yedi.

31 ila 45. dakikalarda kalesinde 3 gol gören Fenerbahçe, 46-60. dakikalar arasında da aynı sayıda gol yedi.

İlk 15 dakikalık periyotta Trabzonspor karşısında kalesini gole kapatamayan sarı-lacivertli takım, maçların son bölümünde de az gol yedi.

İsmail Kartal'ın ekibi 61-75. dakikalar arasında ve 76-90. dakikalar arasında birer kez gol yedi.

Fenerbahçe'nin kalesinde hiç gol görmediği zaman ise 16 ile 30. dakikalar arası. Ancak bu periyot, aynı zamanda sarı-lacivertli takımın en az sayıda gol kaydettiği zaman dilimi olarak da dikkati çekti.