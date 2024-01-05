Beşiktaş Kasımpaşa maç özeti! (VİDEO) Beşiktaş Kasımpaşa maçı özeti ve golleri izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

5 Ocak 2024 22:37 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 22:39

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BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

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BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ İZLE

Beşiktaş - Kasımpaşa maç özetini maçın hemen ardından Bein Sports kanalından veya Bein Sports resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 3-1’lik Kasımpaşa üstünlüğü ile sona erdi.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20.00’de başladı.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı Bein Sports kanalında yayınlandı.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANDI?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynandı.