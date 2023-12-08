8 Aralık 2023 10:55 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 11:08

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bugün Galatasaray maçının hangi kanalda ekranlara geleceği merak edilenler arasında yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Park'ta yapılacak olan Adana Demirspor - Galatasaray maçına kısa süre kala futbolseverler ve taraftarlar maçın yayınlanacağı kanalı araştırdı. Peki, Bugün Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig Galatasaray (GS)- Adana Demirspor maçı saat kaçta, ne zaman?

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de oynanacak olan GS - Adana Demirspor maçı BeIN Sports 1 ekranlarında yayınlanıyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler BeIN Sports 1 kanalından takip edebilecek.

BUGÜN GALATASARAY MAÇI VAR MI?

Süper Lig ekibi olan Galatasaray'ın 8 Aralık günü Adana Demirspor ile karşılaşması var.

Galatasaray, ligde 12 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı ve 37 puan topladı. İlk 14 maç itibarıyla tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştiren Galatasaray, averajla 15. haftaya ikinci sırada girdi. Adana Demirspor ise 14 müsabakada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, topladığı 23 puanla 5. sırada yer aldı.

Davinson Sanchez'in yarınki müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Süper Lig'de 13. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Kolombiyalı stoper, Manchester United ve Siltaş Yapı Pendikspor maçlarında sahaya çıkamadı. GS, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Seyrantepe'de çıktığı 6 maçın tamamını kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi. Galatasaray, bu seriyle Süper Lig'de en iyi iç saha performansı sergileyen takım oldu.

Adana Demirspor, Süper Lig'de İstanbul takımlarına konuk olduğu son 35 maçta sadece 4 kez maç kazandı. Karşılaşmaların 1'i hariç tamamında gol yiyen (toplam 101) Adana Demirspor, 4 galibiyet çıkarabildi. Adana temsilcisi, diğer 31 karşılaşmada 4 beraberlik, 27 yenilgi yaşadı. Adana Demirspor, söz konusu süreçteki galibiyetleri Fenerbahçe, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük ve İstanbulspor'a karşı aldı.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

GS - Adana Demirspor maçı 8 Aralık günü saat 20.00'de oynanacak.