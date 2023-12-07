Bugün maç var mı? 7 Aralık 2023 bu akşam kimin maçı var, hangi kanalda?
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Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Futbol ile yakından ilgilenenlerin gündeminde bu akşam oynanacak olan maçlar yer alıyor. ZTK, Süper Lig gibi tüm ligler futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Merak edilenler arasında yer alan Bugün maç var mı? 7 Aralık 2023 bu akşam kimin maçı var, hangi kanalda? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.
7 Aralık günü oynanacak maçların ne zaman başlayacağı araştırıldı. Süper Lig'de oynanacak olan mücadeleler yakından takip edilirken Premier Lig, La Liga gibi ligler de ülkemizde heyecanla takip ediliyor. Futbolseverler ise Bugün maç var mı? 7 Aralık 2023 bu akşam kimin maçı var, hangi kanalda? sorularına yanıt aradı. İşte bu akşamın maç programı!
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan maçlar şöyle:
Manisa FK – Kastamonuspor - 13.00 - A Spor
Sivasspor – Arnavutköy Bld. - 13.00 - A Spor
Gaziantep FK – Etimesgut Bld. - 15.00 - A Spor
Ankaragücü – İskenderunspor - 17.00 - A Spor
Ç.Rizespor – Bucaspor - 19.00 - A Spor
Başakşehir – Şanlıurfaspor - 21.00 - A Spor
İngiltere Premier Lig'de oynanacak olan maçlar şöyle:
Everton – Newcastle - 22.30 - Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV
Tottenham – West Ham - 23.15 - Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV