7 Aralık 2023 09:58 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 10:08

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

7 Aralık günü oynanacak maçların ne zaman başlayacağı araştırıldı. Süper Lig'de oynanacak olan mücadeleler yakından takip edilirken Premier Lig, La Liga gibi ligler de ülkemizde heyecanla takip ediliyor. Futbolseverler ise Bugün maç var mı? 7 Aralık 2023 bu akşam kimin maçı var, hangi kanalda? sorularına yanıt aradı. İşte bu akşamın maç programı!

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan maçlar şöyle: Manisa FK – Kastamonuspor - 13.00 - A Spor Sivasspor – Arnavutköy Bld. - 13.00 - A Spor Gaziantep FK – Etimesgut Bld. - 15.00 - A Spor Ankaragücü – İskenderunspor - 17.00 - A Spor