Bugün voleybol maçı var mı? 14 Aralık bugün hangi maçlar var, nereden izlenir?
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Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bugün oynanacak olan voleybol maçları araştırılıyor. Sporseverlerin gündeminde yer alan voleybol maçlarının ne zaman ve hangi kanalda yayınlandığı araştırılıyor. Peki, Bugün voleybol maçı var mı? 14 Aralık bugün hangi maçlar var, nereden izlenir?
14 Aralık günü oynanacak olan voleybol maçlarının saat kaçta başladığı merak edilenler arasında yer alıyor. Voleybolseverlerin merak ettikleri arasında yer alan Bugün voleybol maçı var mı? 14 Aralık bugün hangi maçlar var, nereden izlenir? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.
BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?
14 Aralık günü oynanacak olan voleybol maçları şöyle:
FIVB Dünya Kadınlar Kulüpler Şampiyonası
Praia Clube – Sports Center Womens Club | 09.00 | TRT Spor Yıldız
Eczacibasi – Minas Tenis | 14.30 | TRT SporT
Halkbank – Benfica | 18.00 | TRT Spor Yıldız RT
GALİBİYETLE BAŞLADI
Eczacıbaşı Dynavit, Çin’de kentinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ilk maçında Gerdau Minas’ı 3-0 mağlup etti. Eczacıbaşı rakibi 25-19, 25-11 ve 25-18 skorlarla 3-0 yenerek şampiyonadaki ilk galibiyetini aldı. Maçın ardından Tijana Boskovic, “Bugünkü performansımızdan memnunuz. Yarı finalde olduğumuz için çok mutluyum. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi tüm oyuncular oynama şansı yakaladı. Umarım sonraki maçlarda daha az hata yaparız. Bu maçta geliştirebileceğimiz tek nokta buydu. Sonraki maçları sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.