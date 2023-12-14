Bugün voleybol maçı var mı? 14 Aralık bugün hangi maçlar var, nereden izlenir?

FIVB Dünya Kadınlar Kulüpler Şampiyonası

Praia Clube – Sports Center Womens Club | 09.00 | TRT Spor Yıldız

Eczacibasi – Minas Tenis | 14.30 | TRT SporT

Halkbank – Benfica | 18.00 | TRT Spor Yıldız RT

GALİBİYETLE BAŞLADI

Eczacıbaşı Dynavit, Çin’de kentinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ilk maçında Gerdau Minas’ı 3-0 mağlup etti. Eczacıbaşı rakibi 25-19, 25-11 ve 25-18 skorlarla 3-0 yenerek şampiyonadaki ilk galibiyetini aldı. Maçın ardından Tijana Boskovic, “Bugünkü performansımızdan memnunuz. Yarı finalde olduğumuz için çok mutluyum. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi tüm oyuncular oynama şansı yakaladı. Umarım sonraki maçlarda daha az hata yaparız. Bu maçta geliştirebileceğimiz tek nokta buydu. Sonraki maçları sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.