CANLI || Hatayspor-Pendikspor maçı izle!

13 Ocak 2024 14:17 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 14:21

Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, Portekizli Ivo Vieira yönetimindeki Pendikspor’yı konuk ediyor. Düşme hattından çıkmak ve alt sıralar ile farkı açmak isteyen iki takımın mücadelesine futbolseverler yoğun ilgi gösteriyor. Konuya ilişkin internette en çok Hatayspor-Pendikspor maçı hangi kanalda? Hatayspor-Pendikspor maçı canlı izle! Soruları araştırılmakta. Maç ile ilgili detaylar haberimizde.

HATAYSPOR-PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE!

Süper Lig’in 20. Haftasındaki Hatayspor ile Pendikspor arasındaki mücadele 13.30’dan itibaren BeİN Sports 2’den naklen canlı olarak yayınlanacak.

HATAYSPOR-PENDİKSPOR MAÇI NEREDE?

Hatayspor ile Pendikspor arasındaki mücadele Mersin Stadyumu’nda oynanacak.