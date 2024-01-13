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    • - Güncelleme Tarihi:

    CANLI || Hatayspor-Pendikspor maçı izle!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Süper Lig’in 20. Haftasında Pendikspor, Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor’un konuğu oluyor. Alt sıralardan kurtulmak için gerçekleşecek olan kıran kırana mücadeleye futbolseverler yoğun ilgi gösteriyor. Peki, Hatayspor-Pendikspor maçı hangi kanalda? Hatayspor-Pendikspor maçı canlı izle!

    CANLI || Hatayspor-Pendikspor maçı izle!
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, Portekizli Ivo Vieira yönetimindeki Pendikspor’yı konuk ediyor. Düşme hattından çıkmak ve alt sıralar ile farkı açmak isteyen iki takımın mücadelesine futbolseverler yoğun ilgi gösteriyor. Konuya ilişkin internette en çok Hatayspor-Pendikspor maçı hangi kanalda? Hatayspor-Pendikspor maçı canlı izle! Soruları araştırılmakta. Maç ile ilgili detaylar haberimizde.

    HATAYSPOR-PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE!

    Süper Lig’in 20. Haftasındaki Hatayspor ile Pendikspor arasındaki mücadele 13.30’dan itibaren BeİN Sports 2’den naklen canlı olarak yayınlanacak.

    CANLI || Hatayspor-Pendikspor maçı izle!

    HATAYSPOR-PENDİKSPOR MAÇI NEREDE?

    Hatayspor ile Pendikspor arasındaki mücadele Mersin Stadyumu’nda oynanacak.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    HataysporPendiksporSüper LigCanlı YayınCanlı İzle
    Haberler > Spor > CANLI || Hatayspor-Pendikspor maçı izle!
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