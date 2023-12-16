16 Aralık 2023 16:09 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 16:14

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yarı final maçında Tianjin Bohai Bank'ı mağlup ederek finale yükseldi. FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda final yarın oynanacak. Finalde ise Eczacıbaşı ile Vakıfbank karşılaşacak. Eczacıbaşı - Vakıfbank voleybol maçı ne zaman? FIVB Eczacıbaşı - Vakıfbank final maçı hangi kanalda?

ECZACIBAŞI - VAKIFBANK VOLEYBOL FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda final maçı yarın 14.30'da oynanacak. Finalde Eczacıbaşı ile Vakıfbank mücadele edecek. Tarihte ilk olarak finalde iki Türk takımı karşılaşıyor.

VAKIFBANK - ECZACIBAŞI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

VAKIFBANK VOLEYBOL TAKIMI!

VakıfBank SK, 1986'da kurulan ve İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren profesyonel kadın voleybol takımı. 2013 yılında toplam beş kupa (Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi, Türkiye Kupası, Süper Kupa, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası) kazanan Vakıfbank SK, 23 Ocak 2014 itibarıyla, ulusal ve uluslararası seviyede oynadığı üst üste 73 resmî maçı kazanarak kırılması zor bir rekorun sahibi olmuş ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başarmıştır.

ECZACIBAŞI VOLEYBOL TAKIMI!

Eczacıbaşı Dynavit, 1966 yılında Eczacıbaşı SK'nın bir parçası olarak kurulan profesyonel kadın voleybol takımıdır. Eczacıbaşı SK'nın mücadelesini devam ettirdiği tek faal branştır. Takım, iç saha maçlarını 1000 kişilik Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynamaktadır.

Eczacıbaşı kadın voleybol takımı, avrupa kupalarında da oldukça başarılı bir geçmişe sahiptir. Avrupa arenasındaki ilk şampiyonluğunu 1999 yılında Kupa Galipleri Kupası'nı kazanarak elde eden kulüp kazandığı bu kupayla Avrupa'da kupa kaldıran ilk Türk voleybol takımı olma unvanını da elde etmiştir. Kulübün müzesinde ayrıca; 2 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, 1 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 3 adet de CEV Kadınlar Kupası şampiyonluğu bulunmaktadır.