Fatih Terim'in ilk maçı Türkiye'de şifresiz izlenecek! Panathianikos - Pas Giannina maçı yayıncısı açıklandı

31 Aralık 2023 17:36 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 17:37

Yunanistan'un köklü futbol takımlarından Panathianikos'un başına geçen Fatih Terim, ilk maçına çarşamba günü oynanacak Pas Giannina karşısında çıkacak.

Saat 22.00'de başlayacak mücadele TV8.5 kanalında canlı yayınlanacak.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kanal, Terim'in ilk maçını şifresiz ve ücretsiz olarak ekranlara yansıtacak.

FATİH TERİM 1.5 YILLIK İMZALAMIŞTI

Uzun bir aradan sonra yeniden sahalara dönen Fatih Terim, Panathianikos ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu aktaran Terim, “Aşağı yukarı 30’dan fazla kupa kazandım. Başkanla oturduktan sonra bana takımı, Atina’yı, ne istediğini bana çok iyi anlattı. Çok etkilendim, karşılıklı bir elektriklenme oldu. Beni bir saniye yalnız bırakmadılar. Ben de yeni bir hikaye yazmaya geldim.” ifadelerini kullandı.