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    Fatih Terim'in ilk maçı Türkiye'de şifresiz izlenecek! Panathianikos - Pas Giannina maçı yayıncısı açıklandı

    Son dakika haberleri... Yunanistan ekiplerinden Panathianikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim, çarşamba günü ilk maçına çıkacak. Maçın Türkiye'deki yayıncısı da belli oldu. İşte o kanal...

    Fatih Terim&#039;in ilk maçı Türkiye&#039;de şifresiz izlenecek! Panathianikos - Pas Giannina maçı yayıncısı açıklandı
    Spor Haberleri  / Sportcell

    Yunanistan'un köklü futbol takımlarından Panathianikos'un başına geçen Fatih Terim, ilk maçına çarşamba günü oynanacak Pas Giannina karşısında çıkacak.

    Saat 22.00'de başlayacak mücadele TV8.5 kanalında canlı yayınlanacak.

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kanal, Terim'in ilk maçını şifresiz ve ücretsiz olarak ekranlara yansıtacak.

    Fatih Terim'in ilk maçı Türkiye'de şifresiz izlenecek! Panathianikos - Pas Giannina maçı yayıncısı açıklandı

    FATİH TERİM 1.5 YILLIK İMZALAMIŞTI

    Uzun bir aradan sonra yeniden sahalara dönen Fatih Terim, Panathianikos ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu aktaran Terim, “Aşağı yukarı 30’dan fazla kupa kazandım. Başkanla oturduktan sonra bana takımı, Atina’yı, ne istediğini bana çok iyi anlattı. Çok etkilendim, karşılıklı bir elektriklenme oldu. Beni bir saniye yalnız bırakmadılar. Ben de yeni bir hikaye yazmaya geldim.” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Sportcell
    PanathinaikosFatih Terim
    Haberler > Spor > Fatih Terim'in ilk maçı Türkiye'de şifresiz izlenecek! Panathianikos - Pas Giannina maçı yayıncısı açıklandı
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