Fenerbahçe Konyaspor maç özeti! (7-1) Fenerbahçe Konyaspor maçı özeti ve golleri izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

10 Ocak 2024 21:48 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 22:03

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FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇ ÖZETİ

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FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Fenerbahçe - Konyaspor maç özetini maçın hemen ardından Bein Sports kanalından veya Bein Sports resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı 7-1’lik Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI GOLLERİ KİMLER ATTI?

Fenerbahçe Konyaspor maçında golleri atan isimler sırasıyla şu şekildedir:

Edin Dzeko: 11’ (P), 32’, 40’

11’ (P), 32’, 40’ Mert Müldür: 42’

42’ Sebastian Syzmanski: 44’

44’ Michy Batshuayi: 63’

63’ Uğurcan Yazğılı (K.K): 83’

83’ Guilherme: 90'

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı bu akşam saat 20.00’de başladı.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı Bein Sports kanalında yayınlandı.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANDI?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.